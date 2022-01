Crèdit Andorrà es converteix en nou patrocinador del museu Carmen Thyssen

Escaldes-EngordanyFruit de l'estreta col·laboració durant la darrera exposició del museu Carmen Thyssen Andorra 'Talents amb denominació d'origen. De Rigalt a Puigdengolas', Crèdit Andorrà s'ha convertit en nou patrocinador oficial de l'equipament. Així s'ha deixat palès després que aquest dilluns ho hagi anunciat el director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Nous Canals de l'entitat bancària, Joan R. Mas, després de la signatura del conveni de col·laboració amb Museand.

Segons ha detallat Mas, el museu Carmen Thyssen "és un agent cultural molt actiu amb capacitat d'atreure públic molt divers i que aposta per sumar esforços per la cultura amb altres institucions". Així doncs, "amb aquesta col·laboració a llarg termini volem continuar promocionant la cultura des de tots els vessants", ha dit, donant continuïtat a l'objectiu de "promoure, difondre i compartir coneixement".

Al llarg del seu relat, Mas ha posat en relleu que l'interès de l'entitat és ajudar que l'equipament cultural pugui continuar celebrant activitats per al públic. A més, ha recordat que en l'exposició 'Talents amb denominació d'origen' és la primera vegada que Crèdit Andorrà cedeix tantes obres del seu fons, 23 concretament, "i és quelcom que ens agradaria que tornés a passar", ha manifestat. "Volem que els quadres els pugui gaudir tothom i no té sentit que estiguin tancats en una habitació", ha afegit.

Balanç de participació de la darrera exposició

El director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Nous Canals de Crèdit Andorrà ha fet aquest anunci durant la presentació del balanç de resultats de l'exposició 'Talents amb denominació d'origen' del Thyssen. En aquest sentit, el gerent de la Fundació Museand, Josep Farràs, ha assegurat que "l'exposició ha funcionat i les sinergies que hem estat capaços de crear han estat importants", per la qual cosa es tracta "d'una fórmula vàlida per continuar treballant de forma insistent en aquesta mena de projectes on tots unim esforços".

Entrant al detall de les dades registrades, la mostra ha rebut fis a 10.102 visitants en tot el 2021, una xifra lleugerament superior a la del 2020 (9.046) però per sota de la del 2019 (16.903). Cal recordar, però, el tancament dels museus i les restriccions que hi ha hagut durant la pandèmia. Haver superat els 10.000 visitants durant el 2021, per tant, "és una xifra rellevant si la posem en el context que requereix". Del total de visitants, un 44% han estat de la franja d'entre 19 i 65 anys; un 23% majors de 65 anys; un 12% menors de 12 anys i un 8% han estat adolescents que han accedit a l'equipament gràcies al Carnet jove.

Una de les dades més significatives pel gerent de Museand és que un 54% del públic global és nacional, mentre que el 39% és espanyol, un 4% francès i un 3% de la resta de països. Farràs ha destacat que apropar fins al 54% del públic andorrà "vol dir que estem ben encaminats en els objectius marcats", entre els quals destaca que els ciutadans "es facin seu l'equipament, les activitats i les col·leccions que es fan".

L'augment de visitants va començar a fer-se palès a partir del mes d'agost i fins al desembre, superant en cada període les xifres de l'any anterior. "Aquesta tendència és la que nosaltres pensem que es pot comparar i estem satisfets perquè està demostrant que a mesura que la normalitat està tornant, el museu torna a reactivar-se i créixer", ha assenyalat. A més, durant el 2021 s'han fet fins a 42 activitats paral·leles pensades per l'equip del Thyssen. Durant la seva presentació, Farràs, ha fet èmfasi amb les sinergies establertes amb altres institucions (Universitats, la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, L'espai de la Fundació Crèdit Andorrà, Unicef Andorra i RTVA, així com amb l'àrea de Museus.

Per la seva banda, el conservador general de la Col·lecció Carmen Thyssen - Bornemisza, Guillermo Cervera, ha manifestat que la mostra "ha sigut un èxit en un moment difícil". L'exposició es va idear "a marxes forçades" a mitjans del 2020 i amb la meitat del temps habitual. Tot i això, s'ha felicitat de l'arribada de públic i sobretot del 54% nacional. Per a Cervera això significa que "un projecte cultural que genera una participació en més de la meitat d'una població d'un país és un èxit absolut".

Així mateix, ha dit que la quarantena d'activitats organitzades demostren "el tarannà del museu i de totes les persones que treballen en el projecte per crear múltiples llenguatges per arribar a tots els públics". "Això és una assignatura pendent en molts museus del món i és un factor diferencial d'aquest equipament", ha asseverat.

Nova exposició

Finalment, Cervera ha informat de la futura mostra en la qual ja s'està treballant i que s'inaugurarà el 10 febrer de 2022 fins al 8 de gener de 2023. "La temàtica vol reflectir l'imant cultural de París entre finals del segle XIX i principis del segle XX. La capital francesa era el reclam per impregnar-se de les tendències i donar reconeixement cultural a tots els artistes que ho perseguien. Els artistes dialoguen magníficament entre ells, i us convidem a respirar aquest aire parisenc i transportar-vos a la ciutat de la llum", ha explicat.

Preguntat sobre la possible incorporació de l'obra 'Mata Mua' en la nova exposició, Cervera ha comentat que "m'encantaria, tot i que no lliga amb el context expositiu". El comissari ha recordat que fa un temps va assegurar que el quadre arribaria a Andorra i finalment no va estar així. La dificultat de portar l'obra rau en el fet que "hi ha molts condicionants aliens a aquest museu" i, a més, la situació generada amb el quadre durant aquests anys han provocat que es revalori i es posicioni com un dels tres més importants d'Espanya, la qual cosa afegeix encara més dificultat per apropar-lo al país.