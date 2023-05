Crida a les companyies del país per participar en la segona edició del festival de teatre al carrer lauredià

Sant Julià de LòriaEl FesTac, el festival de teatre al carrer que se celebra a Sant Julià de Lòria, torna del 6 al 8 d'octubre als carrers de la parròquia laurediana en una segona edició que servirà per consolidar l'esdeveniment de cara al futur. El festival continua comptant amb el suport del comú de Sant Julià i del ministeri de Cultura, que enguany han incrementat tant l'aportació econòmica com el suport logístic cap a l'organització. Durant la roda de premsa de presentació que ha tingut lloc aquest dimecres, tant la directora executiva del FesTac, Manoli Perpiñan, com el nou director artístic, Sergi Vallés, han aprofitat per fer una crida a les companyies teatrals del país per tal que presentin les seves propostes entre el 17 de maig i el 17 de juny i puguin formar part del festival.

De fet, Vallés, que en aquesta edició substitueix Juanma Casero al capdavant de la direcció artística, ha posat en relleu que, fins a la data, ja es compta amb la participació de dues companyies catalanes, una procedent del Regne Unit i una darrera en la qual col·laboren professionals catalans i alemanys. Així, la idea és oferir el mateix nombre d'espectacles que es van fer durant el 2022 tenint en compte que encara es tracta d'un "festival jove" i, per tant, s'ha de tenir present que "els projectes es consoliden a poc a poc". Tot i això, ha anunciat que es presentaran propostes familiars, altres per a tots els públics -les quals s'han estrenat recentment a Catalunya- i també algunes dirigides exclusivament als adults, així com un espectacle que serà dirigit per Jaume Torra, director de l'Esbart Laurèdia.

Malgrat que caldrà esperar a veure quantes propostes es reben per part de les companyies nacionals, la voluntat de l'organització és celebrar un esdeveniment en la mateixa línia que l'anterior. D'aquesta manera, la previsió és que comenci durant la tarda del divendres 6 d'octubre, hi hagi actuacions al llarg de tot el dissabte dia 7, i es clogui durant el matí de diumenge dia 8. Així mateix, i després de fer una valoració de la primera edició, Perpiñan ha reconegut que "sempre hi ha coses a millorar", com és el cas del temps d'espera entre un espectacle i un altre, per la qual cosa l'objectiu d'aquest any és esmenar qualsevol mena de desajustament.

Amb tot, Vallés ha afegit que l'edició 2023 del FesTac "no diferirà molt del que va fer el Juanma Casero" i, per tant, "ens hem proposat continuar mantenint espais, tot i que caldrà veure si en poden utilitzar de nous en favor del públic". En aquest sentit, cal assenyalar que no només es treballa amb espectacles estàtics, sinó en altres itinerants que recorrin diferents carrers de la parròquia. La idea de tot plegat, ha continuat, és aconseguir que els turistes parin a Sant Julià de Lòria per veure els esdeveniments i també que els residents a les altres parròquies del Principat baixin a gaudir del FesTac.