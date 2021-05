Cultura arriba a un acord per fer una intervenció arqueològica a la Balma del Llunci

Andorra la VellaEl ministeri de Cultura i Esports i la societat promotora Els Arbres de Tardor SLU han signat un conveni de col·laboració amb la voluntat de protegir el jaciment arqueològic de la Balma del Llunci, bé d'interès cultural, i poder-lo transmetre a les generacions futures, tal com preveu l'actual Llei del patrimoni cultural. Entre els pactes convinguts, es promou la realització d'una excavació arqueològica al centre de la Balma del Llunci encarregada a Regirarocs SLU.

La Balma del Llunci es troba al límit de ponent de la urbanització projectada de la Cabeca, sota l'espadat rocós del Roc de l'Oral al poble de Vila, en la parròquia d'Encamp. Aquest és un jaciment arqueològic, declarat bé d'interès cultural i inclòs a l'Inventari general del patrimoni cultural l'any 2003. La Balma del Llunci va ser identificada com a jaciment arqueològic l'any 1966 quan Pere Canturri va localitzar-hi, durant un sondeig arqueològic, restes de ceràmiques de manufactura prehistòrica que va atribuir al neolític. Per tant, aquest abric rocós, d'uns 24 metres d'amplada, hauria estat refugi pels habitants de les valls entre el 5500 i 1200 aC., és a dir, una ocupació més recent que la de la Balma de la Margineda.

El projecte arqueològic té com a objectiu principal fer una avaluació del potencial arqueològic del jaciment i per aquesta raó les empreses Els Arbres de la Tardor i Regirarocs han signat un conveni juntament amb el ministeri per promoure la intervenció arqueològica i facilitar una actuació científicament rigorosa i minuciosa per un jaciment prehistòric que podria conservar en el seu subsòl evidències dels primers pobladors coetanis als de la Balma de la Margineda.

La intervenció consisteix en un sondeig d'entre 4 i 9 metres quadrats en la zona central de la Balma, abastant el primigeni sondeig de 1966 i ampliant la superfície a les zones adjacents. L'excavació profunditzarà fins a assolir l'estrat geològic basal de l'abric amb l'objectiu d'avaluar el potencial arqueològic del jaciment i fer una primera aproximació cronològica. Es preveuen realitzar datacions basades en el radiocarboni per AMS per conèixer les successives ocupacions de l'abric, analítiques microsedimentològiques per conèixer exactament els processos naturals i antròpics que van sepultar el jaciment i finalment un estudi morfotecnològic de les evidències arqueològiques recuperades per entendre que s'hi duia a terme.

El 15 d'octubre del 2020 el Consell Assessor aprovà el sondeig arqueològic a la Balma del Llunci, però a conseqüència de la Covid-19 la intervenció s'ha hagut de posposar fins a l'actualitat. Aquests dies l'equip s'està organitzant sobre el terreny per iniciar la intervenció aquest mateix dimarts 25 de maig i la previsió és que els treballs es desenvolupin al llarg de tres setmanes.