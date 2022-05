Cultura vol que Andorra torni a participar en la propera Biennal

Andorra la VellaEl ministeri de Cultura proposarà que Andorra torni a participar en la propera Biennal, tal com ha informat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, aquest dilluns a la tarda en la compareixença que ha fet davant de la comissió legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, per explicar els projectes d'Acció Cultural i la projecció dels artistes d'Andorra. "Abans de l'elaboració del pressupost tindrem treballada una proposta", ha avançat la ministra, qui espera rebre el suport necessari. De fet, ha assegurat que s'està treballant en una proposta molt més sòlida i interministerial, que serveixi per donar resposta a les millores que es volen introduir en la participació d'Andorra en aquest certamen.

En aquest sentit, Riva ha emfasitzat la importància de la Biennal, no només com un escenari cultural, sinó també com una representació d'Andorra internacionalment. "Penso que hem fet una molt bona feina recollint millores dels mateixos participants, tant comissaris com artistes", els quals han fet arribar millores del procés que van viure en el seu dia a dia, ha informat la ministra, qui ha assegurat que els artistes "no identifiquen un esdeveniment amb més ressò i amb més capacitat de parlar de l'art contemporani que aquest". Entre les millores, es vol que hi hagi un comissari amb experiència i amb contactes i amb la capacitat de relacionar-se amb els altres països.

Tot i aquests possibles canvis sobre com ha de ser la dinàmica dels comissaris, la ministra ha recordat que hi ha altres aspectes molt poc modulables com per exemple el nombre d'agents amb els quals s'ha de contactar a l'hora de poder gaudir d'un espai o el nombre de persones que estan acreditades per poder gestionar la participació. Sobre aquesta nova proposta, també s'ha posat damunt de la taula que sigui el mateix comissari qui designi l'artista o que per exemple, es pugui fer una crida a l'hora de seleccionar un bon perfil de comissari.

Entre les diferents accions per a la professionalització i la projecció internacional de l'artista, la ministra ha avançat, que enguany, com a novetat, hi haurà una col·laboració amb el Mercat de Música Antiga de Vic, la qual inclou la participació d'un músic o una proposta andorrana en els concerts programats pel festival. En aquest sentit, el cap d'àrea d'Acció Cultural, Joan Marc Joval, ha puntualitzat que fa alguns anys ja s'havia participat en el certamen i ha comentat que l'objectiu és donar un impuls arran d'una sol·licitud del mateix sector.

El ministeri ja va obrir la convocatòria fa un mes i "serà la comissió pròpia del certamen qui triarà d'entre les propostes andorranes, quina és la que gaudeix dels atributs necessaris" per a participar-hi, ha declarat la ministra. A més, el Principat també assistirà al mercat com una indústria musical, on tots els músics i formacions que tinguin un treball nou, que siguin professionals a l'hora de respondre contractacions i que tinguin nocions bàsiques d'organitzar un concert, també podran participar en el certamen mostrant les seves propostes a programadors. En aquest cas, els representants d'Andorra seran seleccionats pel ministeri de Cultura.

Beques per a joves artistes

D'altra banda, el ministeri també preveu llençar abans de l'estiu la convocatòria per a unes noves beques per a joves artistes, les quals serviran per a dur a terme formacions. "Un dels requisits de les bases serà la matrícula en una formació concreta que vulgui dur a terme l'artista", ha detallat Riva, qui ha volgut diferenciar aquestes noves beques amb les subvencions culturals, les quals són per dur a terme projectes i no formacions.

Així, aquest nou ajut es preveu que el puguin aplicar joves a partir de secundària que necessitin cobrir amb formacions a fora les mancances formatives que té el país. Totes les disciplines artístiques podran sol·licitar la beca i a banda de formacions de tot un curs, també es preveu que es puguin donar per a formacions concretes i intensives. "La idea seria que es poguessin començar a donar aquest setembre del 2022", ha informat la titular de Cultura i Esports.

Internacionalització de l'ONCA

El ministeri ofereix aquesta professionalització i internacionalització dels artistes en el sector musical a través de la Fundació ONCA i la JONCA, en col·laboració amb el patronat privat. Amb la voluntat de donar a conèixer el nom d'Andorra a través de la programació l'orquestra, Riva ha indicat que la intenció del ministeri és que l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra pugui fer un pas cap a fora el país amb concerts a l'estranger. "De manera concreta no s'ha tancat res" però "farem aquesta demanda al patronat", per tal de poder crear escenaris idonis per a la projecció de l'ONCA, ha explicat.

Finalment, durant la compareixença, la ministra ha informat sobre el cens d'artistes And'Art, el qual ja té 195 inscrits. "L'hem de promocionar millor i donar-li més visibilitat", ja que es vol que sigui un catàleg on els artistes puguin donar a conèixer la seva proposta cultural, ha indicat. A banda d'aquesta visibilitat, el registre també està vinculat a l'obtenció de les subvencions, ja que durant el procés, el beneficiari ha d'inscriure's al cens. "És un projecte clau de cara a la professionalització" i segurament, en un futur, el cens haurà de disposar d'una secció de professionals i d'una altra de persones que fan propostes culturals de molta qualitat, però que ho compaginen amb una altra professió, ha detallat la ministra.