La Seu d'Urgell rememora la figura de Companys amb la inauguració d'una escultura en el 81è aniversari de l'afusellament

La Seu d'UrgellLa Seu d'Urgell s'ha sumat als actes en record del 123è president de la Generalitat Lluís Companys, coincidint amb el 81è aniversari del seu afusellament a mans de les tropes franquistes. Aquest divendres s'ha inaugurat una escultura per homenatjar-lo, la qual està ubicada a la rotonda de la plaça de les Monges, al centre de la capital alturgellenca. La peça, de caire abstracte i que conté un bloc de pedra tallat en quatre parts i un enreixat de vuit barrots forjats de ferro, és obra de l'escultor cerdà Ernest Altés. En l'acte d'inauguració, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, ha destacat que la ciutat "devia aquest monument" a Companys, pel fet que al voltant de la seva figura hi ha tot un simbolisme de "llibertat i justícia".

Viaplana ha explicat que el lloc triat per ubicar l'escultura té també el simbolisme del que va passar l'1-O a la Seu d'Urgell, ja que en aquest punt hi havia "l'últim col·legi que va estar obert i on tothom es va congregar a defensar les urnes". L'alcalde de la capital alturgellenca també ha lloat l'obra de govern de Companys, tot destacant que va ser "molt activa" i "renovadora".

Sobre la peça, l'alcalde s'ha mostrat entusiasmat amb el treball dut a terme per Ernest Altés i ha lloat la seva implicació en el projecte. També ha recordat que la proposta del monument rau en una moció presentada pel grup municipal d'ERC l'any 2016, tot i que també al 2000 es va presentar un altra de forma conjunta entre la formació republicana i la convergent, totes dues a l'oposició en aquell moment.

L'autor de l'escultura ha explicat que la creació vol mostrar que "les presons no van aconseguir doblegar la fermesa de les conviccions del president Companys". El bloc de pedra s'ha extret de la Guàrdia d'Ares, a les Valls d'Aguilar (Alt Urgell), i ha estat triat per la seva tonalitat vermella, la qual s'assimila amb el color de les quatre barres de la bandera catalana. Mentre, els vuit ferros simbolitzen les setze vegades que va estar empresonat.

Companys va néixer al Tarròs (Urgell) l'any 1882 i va presidir la Generalitat de Catalunya entre l'11 de març de 1936 i el 15 d'octubre de 1940, quan va ser assassinat per un pilot d'afusellament al Castell de Montjuïc. L'agost del mateix any havia estat capturat a França pel règim nazi, que el va lliurar a les autoritats franquistes.