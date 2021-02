Diàleg entre música i pintura catalana en la nova exposició del museu Carmen Thyssen

Escaldes-EngordanyArran de la pandèmia i del confinament, el museu Carmen Thyssen, juntament amb la col·laboració de Crèdit Andorrà, han pogut plasmar "una idea que teníem fa un temps enrere per ser solidaris amb la problemàtica actual", segons ha detallat el comissari artístic de l'exposició, Guillermo Cervera. 'Talents amb denominació d'origen. De Rigalt a Puigdengolas' és una mostra formada per 28 obres, de les quals 23 han estat cedides per l'entitat bancària i 5 pertanyen a la col·lecció Carmen Thyssen. Precisament, el fet de disposar d'aquests quadres a territori andorrà ha permès "economitzar les depeses", posar en valor les obres presentades i "mantenir el rigor de difusió cultural del museu", per la qual cosa "hem generat una despesa menor" que revertirà en la lluita contra la pandèmia.

L'exposició té com a finalitat establir un diàleg entre els quadres d'ambdues col·leccions i, tal com ha detallat Cervera, el resultat final és "brutal", ja que tot i les dificultats, "no es perd per res el nostre missatge". La selecció, que ha estat ideada pels dos comissaris, Cervera i Isabel Rodríguez (Crèdit Andorrà), ha volgut primar la qualitat de les obres per sobre de la quantitat, amb grans noms de la pintura catalana com Josep Masriera, Joaquim Mir, Joan Roig, Santiago Rusiñol o Joaquim Vayreda. Com a novetat, en aquesta mostra s'ha introduït una sinergia artística entre el museu i la Fundació ONCA, ja que, per primera vegada, s'ha incorporat un discurs musical en el recorregut pictòric, degudament escollit pel comissari artístic de la fundació, Albert Gumí. Segons ha explicat Cervera, "és quelcom que feia temps que estàvem valorant i que ja sigui una realitat m'omple de joia". D'aquesta manera, els visitants disposaran d'un canal addicional a l'audioguia des d'on podran escoltar la música alhora que gaudeixen de les obres.

Entre les pintures seleccionades, es dona a conèixer l'obra d'artistes especialitzats en diferents tipus de paisatge i en el retrat, així com d'altres polifacètics que plasmen la seva expertesa sobre tela. De la col·lecció de Crèdit Andorrà, destaquen els quadres 'Figura al bosc', de Josep Masriera, 'Prats de Santa Coloma', de Joaquim Prats, 'Cases a la platja', de Joan Roig, 'Pati i figura', de Santiago Rusiñol i 'Paisatge amb vaques i figures femenines', de Joaquim Vayreda. En el cas del museu Thyssen, pren especial importància l'obra de Joan Roig 'Platja de Vilanova'.

Malgrat que l'exposició s'ha inaugurat aquest dijous, estarà oberta al públic a partir de divendres. La mostra estarà exposada al museu fins al pròxim 9 de gener del 2022. Com és evident, l'equipament està en constant diàleg amb el ministeri de Salut per tal de respectar les mesures sanitàries actuals. És per això que s'han establert aforaments reduïts i visites guiades amb un baix nombre de persones. Tot i les dificultats, Cervera ha manifestat que l'objectiu de tot plegat "és fer les coses ben fetes i no posar-nos l'excusa de les visites". Per tant, en aquests moments de dificultat, és quan "hem de seguir proposant cultura amb compromís i de manera solidària, però sobretot amb un clar discurs artístic, i això és el que hem fet".