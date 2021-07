'Diàlegs entre música i art', un recull dels cartells del Festival de Peralada al Museu Fàbrica Reig

Sant Julià de LòriaAquest dijous al vespre s'ha inaugurat l'exposició temporal 'Diàlegs entre música i art' al Museu Fàbrica Reig de Sant Julià de Lòria. L'exposició, que compta amb el patrocini d'Andbank, és un recull de tots els cartells del Festival de Peralada, que enguany celebra el seu 35è aniversari. Tot i així, tal com ha explicat el representant del festival, Oriol Aguilà, l'exposició compta amb 30 cartells perquè fins al sisè any no se'n va fer. Així, aquests es podran gaudir a Sant Julià de Lòria fins al 26 de setembre.

Durant la inauguració, on hi ha assistit la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i l'ambaixador espanyol, Àngel Ros, la presidenta de la Fundació Julià Reig, Déborah Ribas, ha manifestat que acullen l'exposició amb molta alegria, ja que és "una manera de tornar a la normalitat". Per la seva banda, el sotsdirector general de Banca País d'Andbank, Josep Maria Cabanes, ha fet referència a l'entorn fantàstic del museu, el qual "forma part de la història política i econòmica del país". Així mateix, Cabanes també ha recordat que des de l'entitat fa uns quants que participen amb el Festival de Peralada.

Per part del festival, Aguilà ha remarcat que "la música, les arts, Andorra i Peralada sempre hem estat units". De fet, ha afegit que a nivell artístic sempre han trobat moments de trobada. Quant al festival, Aguilà s'ha mostrat molt satisfet perquè "després de dos anys ens tornem a retrobar amb el públic". Amb aquesta vinculació entre Andorra i Peralada, la mostra de cartells és una bona manera de seguir la trajectòria del festival, ha comentat Aguilà, explicant que el cartell d'aquest 2021, elaborat per Jordi Bernadó, vol mostrar aquest retrobament de l'artista amb el públic.