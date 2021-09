Un dinar per donar a conèixer l'Aplec del Caragol dóna el tret de sortida al cap de setmana gastronòmic d'Encamp

EncampAvui fa 10 anys, el 16 de setembre de 2011, era notícia...

El Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp ha acollit aquest divendres un dinar per presentar l'Aplec del Caragol de Lleida. Es tracta de la primera vegada que el Caragol Tour surt de l'estat espanyol per presentar una festa en la qual es consumeixen fins a dotze tones de caragols. L'acte ha comptat amb les autoritats comunals, a més d'empresaris i representants del món cultural i social d'Andorra i Lleida. L'esdeveniment ha servit per donar el tret de sortida a la festa gastronòmica, social i cultural d'Encamp, que tindrà el caragol i la cervesa com a protagonistes.

La Federació de Colles de l'Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) han presentat aquest divendres la festa a Encamp amb un dinar ofert per l'Escola d'hostaleria de Lleida amb el caragol com a ingredient base. La regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Lleida, Dolors Arderiu, ha destacat que es tracta d'una festa molt estimada pels lleidatans i reconeguda nacionalment que aplega 250.000 persones per degustar fins a dotze tones de caragols cuinades per unes 100 colles o penyes.

De la seva banda, el president de la Fecoll, Xavier Pérez, ha aprofitat l'ocasió per convidar a tots els andorrans a participar a l'Aplec del Caragol el proper mes de maig, i ha explicat que li consta que hi ha un grup d'andorrans que volen muntar una colla caragolaire.

El cònsol major d'Encamp, Miquel Alís, ha destacat que es tracta de la primera vegada que el Caragol Tour surt de l'estat espanyol, i ha fet referència als vincles que uneixen Andorra i Lleida, que s'han potenciat amb l'arribada de l'AVE a la capital del Segrià. Alís ha desitjat que aquest esdeveniment tingui continuïtat de cara a anys vinents, tot i que no ho ha pogut garantir perquè a finals d'any finalitza el seu mandat al capdavant del Comú d'Encamp.

L'acte d'aquest divendres ha estat el tret de sortida de la festa gastronòmica, social i cultural d'aquest cap de setmana, que tindrà el seu plat fort aquest dissabte amb la caragolada popular. L'esdeveniment també inclou una mostra de cervesa que s'inaugura aquest mateix divendres al vespre. Altres activitats d'interès seran la cursa de caragols de dissabte al matí i la desfilada de comparses de moros i cristians de Lleida, que se celebrarà dissabte a la tarda.

Xavier Pérez ha explicat que durant el cap de setmana gastronòmic, es preveu que es consumeixin més de 200 quilos de caragols que han portat des de Lleida.