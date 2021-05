Els ecos del darrer espectacle d'Andorra Lírica ressonen a Cuba

Sant Julià de LòriaL’associació Andorra Lírica ha posat aquest cap de setmana el punt i final a la 6a temporada d’òpera amb la sarsuela cubana Cecilia Valdés, una història d’amor i desacords que transcorre a la Cuba Colonial de 1830.

L’espectacle, com sempre de la mà (i la veu) de la soprano i responsable d’Andorra Lírica, Jonaina Salvador, ha tingut ressò a l'illa caribenya. Mitjans de comunicació cubans, com Canal Caribe, han destacat el protagonisme del jove tenor Andrés Sánchez Joglar, que es va donar a conèixer per interpretar òperes des del balcó de casa seva per amenitzar les tardes de confinament a la seva comunitat, i que va posar el punt i final “a la prestigiosa” temporada d'òpera d'Andorra. La notícia també destaca l'intercanvi cultural entre el Teatre Líric Nacional de Cuba i la companyia Andorra Lírica.