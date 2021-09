Una edició del festival de pallasses "molt especial"

Andorra la VellaTorna el Festival internacional de pallasses d'Andorra. La cita tindrà lloc el 14, 15 i 16 d'octubre i comptarà amb cinc espectacles, tres dels quals tindran lloc al Teatre Comunal i dos a la Llacuna. Tal com ha manifestat la directora artística de la cita, Pepa Plana, es tracta "d'una edició molt especial" perquè després d'haver-la posposat això ha permès que alguna artista que no podia venir ara sí que ho pugui fer, com Gardi Hutter. La cita es reprèn amb la voluntat que tingui una periodicitat anual i que es faci, com era habitual, al mes de maig, tal com ha posat en relleu el conseller de Cultura i Promoció Turística, Miquel Canturri.

Plana s'ha mostrat feliç de poder anunciar que hi actuarà Gardi Hutter, que oferirà, divendres 15 d'octubre a les 20 hores al Teatre Comunal, "un espectacle meravellós" i que s'ha pogut veure "molt poc" en els països de la vora. El dia abans, el 14 d'octubre a les 20 hores al Comunal, actuarà Virginia Imaz, que oferirà 'Sex o no sex', una actuació que Plana ha qualificat de "deliciosa". I en el mateix escenari i el mateix horari, el dissabte 16 d'octubre serà el torn de la companyia de Pepa Plana, que oferirà 'Si tu te'n vas', una "estrena mundial" que afronta amb "respecte i il·lusió". Es tracta d'una obra que reflexiona sobre què es deixa quan marxes i també és "una revisió de coses injustes" com les guerres, ha explicat Plana.

El que altres edicions era la sessió 'golfa' aquest any s'ha traslladat a la Llacuna, a les deu de la nit. Seran dues sessions en què tal com ha posat en relleu Plana ja no hi haurà tant el vessant "'gamberro'" però que seran "delicadeses". Així, es podrà veure, divendres 15 d'octubre Clara del Ruste, una actriu amb una llarga trajectòria en companyies com Els Joglars i que ara s'endinsa en el món dels pallassos. Dissabte 16 d'octubre serà el torn de Cristina Solé una altra "referència" que ve del món de l'acrobàcia. En definitiva, Plana creu que es consolida la cita amb "grans referents" i també ha volgut destacar el disseny del cartell, a càrrec de l'artista Sabala.

El cap de l'àrea de Cultura, Jan Cartes, ha recomanat que el públic comprovi bé les edats recomanades per als diferents espectacles, ja que tot i que és un festival de pallasses n'hi ha algun que és per a adults. També ha manifestat que el preu de les entrades al Comunal és de deu euros i de cinc euros a la Llacuna. Pel que fa als horaris, ha explicat que s'està fent una aposta per "europeïtzar-los" i començar "a una hora més raonable". Per això es faran les representacions a les vuit i a les deu de la nit.

El festival compta amb un pressupost de 20.000 euros, i tal com ha manifestat Plana a preguntes dels periodistes, encara té tot el sentit, ja que costa que les dones tinguin presència a les programacions, és a dir, que la situació no està normalitzada. A més, ha destacat que després de 20 anys de festival hi ha altres llocs que han copat la idea. Ha conclòs que la voluntat de qualsevol festival de gènere és "deixar d'existir" perquè la situació s'hagi normalitzat.