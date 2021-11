Les entrades pel concert de Nadal de Josep Carreras, a la venda a partir de dissabte

Andorra la VellaLes entrades per gaudir del concert de Nadal del tenor català Josep Carreras es posaran a la venda per al públic general a partir d'aquest dissabte a les 12 del migdia. L'artista estarà acompanyat a l'escenari per la soprano andorrana Maria Soler, i tots dos interpretaran tant peces en solitari com en duet. El concert tindrà lloc el proper 11 de desembre, a les 20 hores, al Centre de congressos d'Andorra la Vella. L'actuació compta amb el patrocini principal de Crèdit Andorrà, el suport de l'Sport Hotel Hermitage & Spa, Grandvalira i Caldea, i la col·laboració del comú de la capital.

Durant la roda de premsa prèvia a l'actuació celebrada aquest dijous, l'artista ha manifestat estar content de poder celebrar un concert d'aquesta mena, ja que són actuacions "molt amables" per a un ampli públic. A més, ha destacat l'orgull que representa poder compartir escenari amb Soler, assegurant que "l'he sentit en algun vídeo i té una veu molt maca, és molt jove i té un futur força feliç davant d'ella". Pel que fa al repertori, Carreras ha afirmat que s'interpretaran, principalment, cançons nadalenques, tot i que també hi haurà alguna peça amb un aire de música sacra. Així mateix, ha indicat que aquest concert és una bona oportunitat per atreure a un tipus de públic no tan aficionat a la música clàssica o l'òpera. "És més amable acudir a un concert on es fa un repertori conegut per a un públic menys iniciat", ha dit.

Per la seva banda, el director general de Concert Estudio -encarregats de la direcció i organització del concert-, Martín Pérez, ha explicat que les darreres modificacions de les mesures sanitàries per part del Govern anunciades aquest dimecres han provocat un replantejament dels aforaments, que passaran a ser 70%. Això provocarà que es pugui comptar amb unes 200 butaques menys a l'auditori. Malgrat aquest fet, Pérez ha posat en relleu que es mantenen totes les entrades a preus populars (30 euros) gràcies a l'esforç dels patrocinadors, ja que s'ha reduït aquelles d'un cost més alt. De fet, els passis de l'actuació van des dels 30 fins als 180 euros. Així mateix, l'organitzador ha informat que hi haurà un estricte control d'accés a la sala, i només es podrà deixar entrar a aquelles persones que presentin el certificat Covid.

Finalment, el director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Nous Canals de Crèdit Andorrà, Joan R. Mas, ha manifestat que patrocinar actuacions d'aquesta mena reforcen la projecció de la cultura i de l'entitat tant pel que fa a escala nacional com internacional, i també esdevé un argument més per contribuir amb la reactivació econòmica, ara "més necessària que mai". Mas ha recordat que des de Crèdit Andorrà "estem molt vinculats a la cultura i a la música en particular". "Vetllem per promocionar la cultura en tots els seus camps a través de la nostra fundació", ha exposat, amb la finalitat de fer-la més propera i accessible al global de la població.