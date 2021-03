Una exposició per passar a l'acció en la preservació del medi

EncampFins a finals d’any el Museu de l’Electricitat acull la mostra ‘Dessine-moi l’écologie’, una exposició de l’ONG Cartooning for Peace que “barreja una part molt pedagògica amb informació molt completa i el dibuix de premsa i que ajuda a passar aquest missatge tan i tan important” com és la preservació del medi, tal com explica la responsable del museu, Kàtia Vilana. La mostra es complementarà a partir del 3 d’abril amb un seguit de tallers que es duran a terme a les escoles i en els quals es convidarà els alumnes a partir dels set o vuit anys a “crear un dibuix de premsa per poder dir la seva i expressar-se pel que fa a l’ecologia”.

La mostra, que pren el relleu a ‘Ça chauffe pour la planète’, és una invitació a “prendre consciència i passar a l’acció” per a la protecció del medi ambient. “La informació és molt directa i quan llegim ens fa prendre consciència de l’estat actual i què passarà si no fem res, i ens convida molt activament a fer alguna cosa, encara que ens sembli que és poca cosa, tot suma”, destaca Vilana. Així, si a l’exposició ‘Ça chauffe pour la planète’ hi havia només dibuixos de premsa ara aquestes il·lustracions es complementen “amb molta informació” i, per tant, es pot dir que la mostra actual és “una seqüela” de l’anterior.

El vídeo de l'exposició ‘Dessine-moi l’écologie’

L’exposició s’ha organitzat des de FEDA Cultura en col·laboració amb el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i per això una part ‘viatja’, per les escoles per difondre el missatge, que ara es reforçarà amb els tallers a les escoles. De fet, Vilana incideix en la voluntat de dur a terme aquestes propostes pedagògiques com a complement a la vista que els ciutadans puguin fer a la mostra, que compta amb un suport d’audioguia en diferents idiomes per poder-la anar seguint.

Vilana explica que tant aquesta mostra com l’anterior “quadren molt bé” amb el missatge que des de FEDA es vol difondre de conscienciació en la preservació del medi i en aquest sentit destaca que en aquesta exposició s’abordin qüestions com “l’ús de l’aigua, la geopolítica, la pol·lució, la salut...” en definitiva “tot allò que toca l’ecologia”.

A través de l’humor de les vinyetes gràfiques es crida a la reflexió als ciutadans i alhora s’aporta informació sobre les diferents qüestions que afecten la biodiversitat amb textos explicatius. Cartooning for Peace és una ONG que lluita per la llibertat d’expressió, de premsa, pels drets humans i també per la protecció del planeta.