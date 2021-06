Una extensió de l'Instituto Cervantes serà present a Andorra a partir de la tardor

Andorra la VellaL'Institut Cervantes ja ha iniciat els tràmits per tal de tenir representació al Principat i començar a programar activitats de cara a aquesta tardor. El director de l'entitat, Luís García Montero, està duent a terme una visita oficial al país durant aquest dimarts i dimecres amb l'objectiu de "consolidar les relacions culturals i acadèmiques" amb Andorra, així com estudiar la possibilitat de fer efectiva una presència estable al Principat "i poder ser útils per a la cultura andorrana de cara a l'exterior".

Per tal que l'Institut Cervantes obri una delegació a l'estranger, primer és necessari començar obrint una "extensió de treball" a partir d'un centre ja establert. En el cas d'Andorra, García Montero ha explicat que aquesta extensió dependrà de l'Institut Cervantes de Tolosa, i a partir d'aquí "podrem començar a programar activitats culturals, de certificació, i veure les possibilitats de treball que hi ha en col·laboració amb la xarxa escolar". Posteriorment, ha dit, s'haurà d'anar aprofitant aquest diàleg "per consolidar la nostra presència i arribar fins on sigui possible".

"El nostre interès és, per una banda, començar a treballar ja des de Tolosa", ha assenyalat. Per tal que això sigui una realitat, primer s'haurà de sotmetre a votació en el si de la pròxima reunió del Consell d'Administració de l'Institut, "que serà en un termini de dos mesos". De cara al 2022, ja es treballarà en uns pressupostos especials dedicats a Andorra. Un cop aquesta extensió sigui una realitat, caldrà analitzar les possibilitats per poder establir al país un centre independent, i tot apunta que serà així.

García Montero també ha posat en relleu que el director de l'Institut Cervantes de Tolosa, Juan Pedro de Basterrechea, "ja té estudis bastant avançats i el primer pas que ens ha proposat és col·laborar en esdeveniments de la cultura andorrana com festivals de música i teatre", per la qual cosa, seguint aquesta guia, els primers passos de l'Institut Cervantes a Andorra podran començar passat el període estival.

La visita de García Montero al país també ha tingut com a finalitat oferir davant autoritats andorranes la conferència 'El español: memoria de futuro' a la sala d'actes de l'ambaixada espanyola, amb motiu del 30è aniversari de l'entitat. "Explicaré que significa per a nosaltres els 30 anys de treball, quins van ser els motius de la fundació de l'Institut Cervantes i quins són els nostres reptes de futur" que, entre altres coses, "suposen crear una diplomàcia cultural que consolidi els valors democràtics com a referent europeu en el panorama internacional", així com "convertir l'espanyol en una llengua de ciència i tecnologia", ha manifestat.

Al seu torn, l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros, ha apuntat que la relació cultural entre Espanya i Andorra "és fortíssima", i el fet d'estudiar la creació d'un Institut d'aquest prestigi al país, "reforçar el futur d'aquesta relació".