Felicitats, turistes!

Escaldes-EngordanyHi ha tradicions que no es perden ni en pandèmia, i una d'elles és el Dia del Turista d'Escaldes-Engordany, una cita emmarcada en la Festa Major de la parròquia que dona a l'hereu i la pubilla l'oportunitat de lluir-se entre els visitants. Així, la pubilla, la pubilleta, l'hereu, l'hereuet, la dama i la fadrina han recorregut l'avinguda Carlemany, sortint des de la plaça Coprínceps, tot parant vianants de diferents nacionalitats, que quedaven sorpresos davant la deferència. Aquest diumenge al matí, i al llarg d'una hora, tant ells com la resta de col·laboradors han apropat la història i cultura de la parròquia als turistes, tot oferint-los clavells i 'souvenirs' d'Andorra Turisme per agrair-los la seva presència. Tot i això, les limitacions han estat ben presents, ja que en aquesta edició tampoc hi ha hagut porró de moscatell.

Des de l'organització s'ha assenyalat que aquesta acció sempre resulta cridanera pels turistes. "Des que el turisme ha baixat, no passen tantes persones, però sempre hi ha gent passejant i aprofitem l'ocasió per dedicar un dia als nostres visitants", ha exclamat Jordi Llovet, vicepresident de la Unió Pro-Turisme, que com a coordinador de la Festa Major d'Escaldes-Engordany també ha assegurat que, "malgrat les restriccions, la gent té ganes de fer coses". Per a la pubilleta Naiara García i l'hereuet Esteve Graell és la tercera edició del Dia del Turista i tots dos coincideixen en afirmar que "malgrat que no es podrien fer tantes coses com altres anys, ens ho passem bé". Amb la mascareta posada, que s'ha convertit en un complement més dels tradicionals vestits, han anat amunt i avall entregant les bosses i desitjant "trobar-nos com més turistes millor".

Els actes de la festa major d'Escaldes-Engordany continuaran aquesta tarda gràcies a la celebració de diferents espectacles i activitats musicals. Destaca la cantada d'havaneres amb Cavall Bernat al Parc de la Mola a les 20.00 hores, i el tribut a Coldplay a l'aparcament dels Veedors, que començarà a les 21.00 hores i serà el tancament de Festa Major.