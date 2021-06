El Festival de Música Antiga dels Pirineus torna per celebrar la desena edició amb 48 concerts a 33 municipis

BarcelonaEl desè Festival de Música Antiga dels Pirineus oferirà entre el 2 de juliol i el 22 d'agost 48 concerts a 33 municipis. És la represa del festival després de la cancel·lació de l'any passat per a la crisi del coronavirus, i s'hi ha mantingut gairebé tots els artistes del cartell del 2020, començant per la producció inaugural d'homenatge al compositor renaixentista Joan Brudieu, a la Seu d'Urgell. Amb "il·lusions renovades", la cita es desplegarà amb seus per tota la franja pirinenca del país i dues incursions a Andorra i la Catalunya del Nord. En total hi haurà 20 programes musicals diferents i 150 músics participants. A la venda, prop de 7.000 entrades, xifra inferior al 2019 per la reducció d'aforaments i del nombre total de seus.

El FeMAP torna sense poder vendre encara el 100% del seu aforament, i amb alguna seu menys que anteriorment, totes dues situacions circumstancials i a resultes de la pandèmia. De la trentena llarga de municipis que suma el festival, enguany n'hi ha dos d'habituals que no hi seran per temor davant la situació sanitària, però en canvi s'hi sumen els de Tiurana (Noguera), La Vansa i Fórnols (Alt Urgell) i Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà).

El ritme de venda de les entrades és bo, segons el director de la cita Josep Maria Dutrèl, que parla d'una edició amb "il·lusions renovades", "bones perspectives", i ja ambiciona tornar a programar l'any vinent almenys la seixantena de concerts que es van viure el 2019.

El festival, que compta amb un 50% del públic local per un 50% de visitants de diferents perfils, manté el mateix pressupost de 450.000 euros dels darrers anys. Dutrèl ha agraït aquest dimarts el suport de les diverses institucions públiques que li han fet costat durant el darrer any (en particular l'ICEC i les Diputacions de Barcelona i Girona) perquè no fes dèficit tot i l'ajornament de l'última edició.

500 anys de la missa de Brudieu

La 10a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus s'inaugurarà aquest divendres 2 de juliol amb una producció pròpia a càrrec del grup Ensemble Brudieu, que oferirà el concert 'Officium Defunctorum Urgellensis' a la catedral de la Seu d'Urgell. Es tracta d'un treball encarregat als musicòlegs Màrius Bernadó i Bernat Cabré, que han partit de la feina que ha fet la Universitat de Lleida en matèria de recuperació patrimonial.

Dutrèl recordava avui que es calcula aquesta missa de difunts del compositor es va compondre i interpretar a la mateixa catedral de la Seu ara fa 500 anys, i que aquesta efemèride va motivar la iniciativa del festival d'inaugurar amb una producció commemorativa.

Més enllà d'aquest concert, l'edició comptarà amb la participació de vint grups i solistes. Lluny de "l'star system" d'altres cites, el programa busca la qualitat dels conjunts i solistes de música antiga locals (especialment aquest any de transició cap a la normalitat). Enguany destaca la Capella Cracoviensis (a la Seu, Tremp i Ripoll), el Cor Jove Nacional de Catalunya (a Tremp i Berga), la Capella de Ministreres (a Estamariu i Llanars), el València Baryton Project (a La Seu d'Urgell, Puigcerdà i Bossòst) o l'Anaïs Oliveras & Ensemble la Clementina ( a Organyà, Cornellana i Sort).

El FeMAP social

Un altre àmbit del certamen és el FeMAP social, que acosta la música antiga a les persones més vulnerables. Josep Maria Dutrèl hi ha posat l'accent en la presentació del festival a Barcelona, aquest dimarts, en bona mesura perquè part dels usuaris d'aquesta pota del festival són residències d'avis, moltes de les quals han estat colpejades durament per la crisi del coronavirus el darrer any.

Amb aquest programa –que se celebra des de la quarta edició del festival i que enguany s'allargà entre el 5 i l'11 de juliol- el festival presenta un quintet format al Conservatori de Música dels Pirineus, que va actuant arreu del territori pirinenc (per residències i centres de salut) amb un repertori proper, dinàmic, didàctic i, en definitiva, adaptat al públic al qual es dirigeix.