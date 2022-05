Un festival Orgue&nd amb més concerts i durant vuit mesos

Andorra la VellaEl festival Orgue&nd amplia la seva programació i enguany oferirà un total de 9 concerts. També s'amplia el calendari, i en comptes d'estar concentrats a l'agost, els concerts es repartiran de maig a desembre. Segons el director del festival, Ingacio Ribas, “impulsem la diversificació dels concerts al llarg de l’any amb dos objectius: dinamitzar el programa al llarg de vuit mesos i promocionar el manteniment continu dels orgues”. Així mateix, i també com a novetat de l’edició d’enguany, entre els músics hi haurà representants de diversos països, com Corea i Sud-Àfrica, més enllà de les nacionalitats ja tradicionals d’Andorra, Alemanya, Espanya i Itàlia.

Tal com ha explicat Ribas, el lema per a aquesta 23a edició del festival és ‘Contrastos’ i s’aprofundeix així en la gran diversitat del repertori organístic amb heterogeneïtat de programes. El certamen s’iniciarà el 14 de maig a l’església de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana a càrrec de sis professors de l’Institut de Música d’Andorra la Vella i s’allargarà fins al 30 de desembre.

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha participat aquest dilluns a la tarda a la presentació del nou programa de la 23a edició del Festival Internacional Orgue&nd. La presentació, que ha tingut lloc a la sala de premsa del Govern, s’ha celebrat, també, amb la participació de la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, el president de l’Associació Amics del Orgues de les Valls d’Andorra, mossèn Ramon Sàrries, i el director del festival, Ignacio Ribas, detalla el Govern en un comunicat de premsa.

Un any més, i després del conveni signat l’any passat, el certamen s’impulsa amb la participació de l’Associació Amics del Orgues de les Valls d’Andorra, l’Arxiprestat de les Valls d’Andorra, els comuns de la Massana, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i el Ministeri de Cultura i Esports. Durant la presentació de la nova programació, Riva ha felicitat els anys de feina “rigorosa i pacient” de l’associació que han permès “promocionar i donar a conèixer aquest instrument, l’orgue, tant en el públic adult com en l’escolar”.

La ministra ha assenyalat que el festival Orgue&nd s’ha consolidat i les entitats “considerem pertinent contribuir al coneixement i la protecció de l’orgue, per eixamplar el seu objectiu pedagògic i educatiu i per proporcionar al públic aficionat concerts i activitats de qualitat, a més d’assegurar la pervivència i la utilització dels tres orgues de tubs amb què compta actualment el Principat”.