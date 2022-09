El Festival de pallasses de la capital, cada dos anys

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha decidit que el tradicional Festival de pallasses es durà a terme cada dos anys per donar més importància a l'esdeveniment. Ho ha manifestat el conseller de Cultura i Promoció Turística, Miquel Canturri, en el marc de la presentació de la Temporada de teatre conjunta entre la capital i Sant Julià de Lòria, on ha apuntat que l'objectiu de la decisió, consensuat amb la directora del festival, Pepa Planas, és crear un esdeveniment "més important" al voltant d'aquest art. El conseller ha reconegut que el món de les pallasses és "bastant reduït", per la qual cosa es feia dificultós per a les artistes presentar un espectacle nou cada temporada.

És per aquest motiu que, de mutu acord, la idea és "oxigenar" el festival per tal de donar temps a què petites companyies tinguin més temps per presentar les seves propostes, i aprofitar per complementar el certamen amb activitats paral·leles al carrer, així com presentar tallers i actes de reflexió. La voluntat, per tant, és que en l'edició del 2023, que es preveu que se celebri cap al mes de maig, el comú hi destini més recursos econòmics per tal d'arribar a configurar un festival de referència en aquest àmbit.