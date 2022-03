Finalitza el cicle de conferències per apropar la vall del Madriu amb una bona rebuda per part del públic

Sant Julià de LòriaEl cicle de conferències per apropar la vall del Madriu-Perafita-Claror (VMPC) a la ciutadania ha finalitzat aquest dimarts amb una xerrada per abordar els reptes de la transició dels espais de muntanya cap al turisme. Aquesta quarta i darrera conferència no s'ha centrat tant en l'aspecte patrimonial de la vall sinó en com fer que les activitats de muntanya siguin compatibles i sostenibles amb el medi. El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha manifestat que el cicle ha tingut força assistència de públic i "hem tingut entre 20 i 35 assistents a cada conferència".

L'objectiu principal del cicle era donar a conèixer la vall del Madriu i aquest ha estat un primer pas, ha expressat Majoral, remarcant que des de la comissió de la vall volen mostrar aquest patrimoni que té. En la mateixa línia, la directora del pla de gestió de la VMPC, Susanna Simon, s'ha mostrat molt satisfeta per la repercussió que han tingut les xerrades i "la idea és continuar l'any vinent" perquè "cada vegada hi hagi més gent que conegui la vall", la qual té un valor excepcional sent patrimoni de la humanitat.

Cada xerrada ha tingut una temàtica molt precisa. D'aquesta manera, el cicle es va iniciar el 9 de març amb una conferència sobre 'L'impacte de les obres de FHASA en el paisatge cultural de la vall del Madriu' a càrrec de la directora de Transport de FEDA, Laura Bonet, i la guia del Museu de l'Electricitat, Kàtia Vilana. El 15 de març va tenir lloc 'La siderúrgia a la vall del Madriu-Perafita-Claror' a càrrec d'Oliver Codina, i el dia 22 es va celebrar la tercera xerrada que va girar al voltant dels 'Orris i ramaderia'. Simon ha recordat que aquestes conferències aniran acompanyades d'unes visites guiades a la vall que es faran a l'estiu "per veure el que s'ha explicat durant les xerrades".

D'altra banda, Simon també ha informat, que quan hagin avançat una mica més en la restauració de la farga, es tornarà a organitzar un camp de treball juntament amb la Comissió Nacional de la Unesco amb joves d'arreu. Finalment, Majoral ha estat preguntat sobre l'ordinació de la vall, i ha reiterat que encara estan a l'espera del comú d'Escaldes-Engordany, que va encomanar uns informes a nivell jurídic. En aquest sentit, ha recordat que la resta de comuns presents a la vall van aprovar l'ordinació.