Fins a vuit actuacions de la Fundació ONCA entre Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana

Andorra la VellaLa Fundació ONCA, impulsada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, presenta els dies 18, 20 i 21 d'agost, vuit propostes musicals a les parròquies d'Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana. El cicle ON-Carrer comptarà amb cinc actuacions a la capital i es continuarà amb el cicle Engordany a duo. També hi haurà la participació en les Nits d'estiu als museus d'Andorra a Casa Rull, a la Massana, i al Museu Carmen Thyssen Andorra, a Escaldes-Engordany.

El cicle ON-Carrer presenta l'actuació de les Antònies Darkness, format per Santi Casas (baix i veu), Jordi Casamajor (bateria), Alain Bonell (guitarra acústica), amb un repertori que se centra principalment en versions de pop-rock revisades des d'un punt de vista més acústic i folk. L'actuació serà al carrer Callaueta, a les 18 hores. El mateix dia també hi haurà el concert de La Sonsoni, a la plaça Guillemó, a les 19 hores. Aquest és un grup de música tradicional, que el repertori inclou danses, cançons i músiques recollides dels vells acordionistes i cantaires pirinencs, i alguns temes fets a partir de la nostra tradició muntanyenca. Els seus components són l'Elias Porter i Josep Lizandra.

La capital continuarà amb el cicle musical d'estiu el divendres, 20 d'agost, amb les actuacions del duo Ismael Gonzalez, al carrer Callaueta, a les 18 hores. El duet interpretarà versions conegudes de tots els temps, com també peces musicals pròpies. Els segons en actuar seran els B Sharp Trio, a les 19 hores, a la plaça Guillemó, compost per Alex Bagaria (guitarra), Cynthia Lim (veu) i Elias Porter (violí). El seu repertori es mou al voltant dels estàndards del jazz, passant per diferents èpoques i influències. Finalment, la darrera actuació serà la de Vibrand en Clau de Soul, a les 19.30 hores, al barri Antic. El grup, format per Virginia Yañez (Coco), als teclats i veu, Marc Milian (Marcus), al baix i contrabaix, i Dante Falótico, a la bateria i percussions, ofereixen un viatge que neix del soul i passa per diferents estils com el swing, el funk, el jazz, la bossa nova o el reggae.

Pel que fa al cicle Engordany a duo, serà la tercera setmana consecutiva que la Fundació ONCA hi participarà. Aquesta vegada serà amb l'actuació del grup Des Accords el dimecres 18 d'agost, a les 19 hores, a la plaça d'Engordany. La formació, que està composta per Laia Besalduch i Raül Cañizar, va néixer l'estiu del 2006 en el marc del cicle de música modernista del Cau Ferrat de Sitges. Amb la idea de relacionar i donar continuïtat als conceptes de música de cambra, de saló i de cafè, i aprofundint en els seus repertoris i característiques, el duet s'ha nodrit d'altres músics en formats diversos (trio amb flauta, quintet de corda i guitarra), actuant arreu de Catalunya i la resta de l'estat, amb un repertori que comprèn des de la música de cambra de Bach, Haydn o Boccherini, passant per la música de saló del 1800, fins als tangos de Piazzolla.

Quant a les Nits d'estiu als museus d'Andorra, els dies 20 i 21 d'agost serà el torn del DUO ADOS, duo de la Jonca, format per Carlota Franch (violí) i Esteve Ticó (viola). Els dos músics, que formen part de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra (Jonca), presenten dos programes diferents adaptats a cada nit. En el primer concert, el programa Aires a tradició se centrarà amb música popular de diversos països, com les cançons del centre d'Europa del compositor austríac Robert Fuchs, anant cap a la freda Noruega amb Bjarne Brustad i el seu Capricci, amb reminiscències de la música popular, sempre lligat al marc de la música clàssica. L'actuació serà el divendres 20 d'agost, a les 20 hores, a Casa Rull.

Pel que fa a l'actuació del dissabte, 21 d'agost, a les 19.30 hores, al Museu Carmen Thyssen Andorra, el duo formarà part de la visita guiada i musicalitzada, interpretant obres de la compositora Narcisa Freixas, arranjades per Albert Gumí, en un recorregut musical al voltant de la iconografia femenina de l'actual exposició. La visita concert, finalitzarà amb unes miniatures musicals a càrrec del duo juvenil, que aniran de Piazzola fins a Bartók.