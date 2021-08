La flauta màgica de Mozart atrau els més petits al cicle ON-Carrer

Sant Julià de LòriaLa Reina de la nit, la princesa Pamina i en Papagueno, personatges de l'òpera La flauta màgica de Mozart, han cobrat vida aquest dimecres a través dels músics de la Fundació ONCA. En el marc del cicle ON-Carrer, que en aquesta ocasió s'ha emplaçat a Sant Julià de Lòria, Jordi Coll (violí), Marta Santamaria (flauta) i Anna Costa (violoncel) han adaptat l'emblemàtica obra musical i l'han presentat en forma de conte adaptat per a un públic infantil i juvenil. Els intèrprets, que també han fet una selecció de les parts més representatives de l'obra, han il·lustrat la història amb imatges davant d'una vintena de famílies. Jordi Coll, músic i director d'orquestra de l'ONCA, ha assegurat que malgrat ser una obra creada per ser cantada, "té tants matisos i és tan completa que també es gaudeix amb un format diferent com és un trio de cordes i vent". Costa ha estat la responsable de narrar la història, que permetia als assistents conèixer tota la trama de La flauta màgica amb petites intervencions teatralitzades.

L'actuació, que estava prevista a la plaça Sant Roc però s'ha hagut de traslladar al Centre de Congressos a causa de la pluja, és una de les darreres cites que el cicle ON-Carrer té al calendari. En aquest sentit, Coll consdiera que "com a participant, és una mostra ideal per a l'estiu que permet conèixer el país a través de cites musicals, i es pot gaudir de molts gèneres diferents a través de petits tastos musicals".

La darrera cita de l'ON-Carrer serà divendres vinent, a les sis de la tarda a la plaça Laurèdia. Guillem Tudó (veu i saxo) oferirà una mostra de swing americà dels 60 als 80. La proposta musical permetrà reviure els clàssics del swing i del jazz de les últimes dècades del s. XX, i espera captivar el públic amb el record de melodies conegudes que han format part, tard o d'hora, de la nostra cultura.