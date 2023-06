El folklore portuguès arriba a Ordino a través de la mostra fotogràfica 'Integrats'

OrdinoEl Centre sociocultural l'Estudi d'Ordino ha acollit aquest dimecres al vespre la presentació de l'exposició fotogràfica 'Integrats', una mostra impulsada per part dels membres del Grup de Folklore Casa de Portugal que, després d'haver-se exposat en diversos espais com la planta baixa de la seu del Ministeri de Cultura i Esports -l'antic Rosaleda-, ara aterra a la parròquia ordinenca. "Per una banda volem donar a conèixer el patrimoni arquitectònic d'Andorra i, per l'altra, mostrar l'activitat del Grup de Folklore" ha relatat el director artístic del Grup de Folklore Casa de Portugal.

L'exposició està formada per un total de catorze instantànies creades per la fotògrada amateur Mireia Medeiros -dues per cada parròquia- que mostren persones vestides amb el vestit tradicional de la regió nord de Portugal duent a terme situacions quotidianes pròpies del segle passat en espais emblemàtics d'Andorra com la Casa de la Vall, el pont de Sant Antoni de la Grella o el Safareig de Canillo. "Són fotografies molt impactants a nivell visual. Sorprenen perquè estan fetes des d'un punt de vista que l'espectador no s'espera" ha destacat Carvalho.

L'acte, on han assistit diverses autoritats com la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy -qui ha destacat que "Andorra és com és pels portuguesos"- s'ha iniciat amb un breu parlament, que ha anat seguit d'una visita a l'exposició. Finalment, la jornada s'ha clos amb la visualització del documental creat per Marc Medeiros, que duu el mateix nom de l'exposició i que mostra el procés de creació del projecte fotogràfic juntament amb declaracions i opinions d'autoritats del país, com el conseller ordinenc Jordi Serracanta o mossèn Pepe Chisvert. "Penso que actualment la integració portuguesa a Andorra és bona, té bona salut i compta amb bones relacions. És una comunitat molt participativa" ha assenyalat Carvalho.

La mostra es podrà visitar fins al 30 de juny. A partir del juliol, l'exposició es traslladarà a la Massana i, posteriorment, serà Canillo qui l'acollirà a partir de l'agost.