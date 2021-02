La Fundació ONCA incorpora un discurs musical a la nova exposició del Thyssen

Escaldes-EngordanyLa Fundació ONCA s'incorpora per primera vegada a una exposició del Museu Carmen Thyssen Andorra, amb la creació d'un discurs musical que seguirà el recorregut pictòric de 'Talents amb denominació d'origen. De Rigalt a Puigdengolas'. La mostra, que es podrà veure a partir del 12 de febrer, se centra en el diàleg artístic entre la Col·lecció d'Art de Crèdit Andorrà i la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza. El comissari artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, ha estat l'encarregat de seleccionar les peces musicals que es podran escoltar en les audioguies, creant un mestissatge pictòric-musical, fruit del treball conjunt entre la Fundació Museand i la Fundació ONCA, dues de les entitats més rellevants del panorama cultural del Principat.

Per la seva banda, Teresa Areny, cap de projectes del museu i cap de producció de la Fundació ONCA, ha assegurat que aquesta col·laboració permetrà gaudir de les obres exposades al ritme de melodies de cambra, amb la voluntat de crear sinergies culturals entre ambdues fundacions, unint art i música en una 'performance' atractiva per al públic. "La unió entre diferents arts sempre enriqueix el discurs artístic", ha dit.

Gumí també ha explicat que la tria de les peces musicals per a la nova exposició del Museu Carmen Thyssen Andorra, ha estat una feina apassionant. Així, un cop impregnat de l'essència de cada una de les obres i utilitzant els paràmetres del temps i de l'espai, "he seleccionat obres de compositors coneguts, com Isaac Albéniz, i d'altres de desconeguts, com Narcisa Freixas, una gran compositora de la qual hem escollit diverses peces que lliguen molt bé amb alguns dels quadres".

El resultat és un recorregut musical amb obres de compositors del segle XIX i de principis del segle XX, com Enric Granados, Josep Martí i Cristià, Isaac Albéniz, Narcisa Freixas, Miquel Llobet, Juli Garreta, Ferran Sor, Pere Tintorer i Primitiu Pardàs, tots ells coetanis dels pintors catalans exposats. En total, 25 peces musicals seran protagonitzades per diferents formacions instrumentals amb solos de piano o de guitarra, duos de veu i piano, i de violí i piano, i també un trio de violí, violoncel i piano. El discurs musical compta amb la col·laboració de l'editorial i discogràfica, La Mà de Guido.