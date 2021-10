La Fundació ONCA participarà per primera vegada en el Cicle de música Cambra Romànica

CanilloL'Associació Amics del Cambra Romànica ha presentat aquest dijous el programa del VI Cicle de música Cambra Romànica, una sèrie de concerts que tindran lloc durant aquesta tardor i que, per primera vegada, comptaran amb la col·laboració de la Fundació ONCA. De fet, aquesta actuació, que es desenvoluparà de manera conjunta amb el director concertino Raúl García, inaugurarà el cicle al Santuari de Meritxell el proper dissabte 16 d'octubre a les 19 hores.

La cap de producció de la Fundació ONCA, Teresa Areny, ha destacat la voluntat de crear vincles entre associacions culturals, ja que "és una manera de ser presents al país i poder formar part d'esdeveniments tan importants com és el Cicle de Cambra Romànica". A més, ha assegurat que "les sinergies han de ser cada vegada més presents perquè és una manera de donar suport a les iniciatives del país, així com als músics de casa nostra".

Entrant al detall de la resta del programa, cal destacar que s'han encabit els guanyadors del Concurs Internacional Cambra Romànica de l'edició del 2019 i del 2020. Així, el Quartet Vivancos actuarà el 23 d'octubre a les 17 hores, mentre que el Trio Jakob ho farà el 20 de novembre també a partir de les 17 hores. En aquest sentit, segons ha explicat la presidenta de l'Associació Amics del Cambra Romànica, Clara Pladevall, es tracta d'artistes joves, "però amb un nivell altíssim".

Precisament, Pladevall ha posat en relleu que "també hem incorporat dos concerts que tenen un fort vincle amb el país" en tractar-se de músics nacionals. Un d'ells serà el Trio Desconcierto, que actuarà el 13 de novembre a les 17 hores, i l'altre es tracta d'un grup "que s'ha format expressament per aquest cicle" com és el Trio Pirene (30 d'octubre a les 17 hores), que incorpora música d'Ignacio Ribas i la interpretació de Jonaina Salvador acompanyada de música de guitarra. "Segur que serà un concert molt especial i estem contents que la música contemporània també tingui lloc en el cicle", ha afegit Pladevall.

Per completar el programa, el 6 de novembre a les 17 hores serà el torn del Quartet Atenea, "un quartet de corda d'un grup molt jove" al qual també se li vol donar cabuda per tal que puguin desenvolupar el seu art. Finalment, el 27 de novembre hi haurà l'actuació del Duo Strings Band, a càrrec del reconegut compositor català Carles Cases i Sveta Trushka. "De ben segur que serà molt especial perquè no estem acostumats a aquest tipus de música", ha expressat Pladevall.

Per la seva banda, el conseller del comú de Canillo, Cerni Pol, ha exposat que "és un orgull veure com un cicle que va sorgir com a iniciativa del comú hagi anat creixent fins aquest punt. És un plaer que es puguin anar generant col·laboracions entre les institucions del país".

Els concerts es desenvoluparan o bé al Santuari de Meritxell o bé a l'església de Sant Cerni de Canillo. En aquest sentit, cal destacar que les actuacions de l'ONCA, el Trio Pirene i el Duo Strings Band tindran un cost de 5 euros, mentre que la resta tindran entrada lliure amb taquilla inversa. Quant a les mesures sanitàries, Pladevall ha explicat que es permetrà un aforament de fins al 90%, tot i que serà necessari acreditar el passaport Covid (o per defecte una prova negativa o haver passat la malaltia) per accedir a ambdós espais.

Per poder reservar les entrades, un tràmit obligatori, els interessats poden fer-ho a través de la pàgina web www.amicscambraromanica.ad. Per aquells que no hi puguin accedir, podran seguir els concerts a través del canal de YouTube de la Cambra Romànica.