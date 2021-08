La Fundació ONCA presenta a Escaldes l'espectacle ‘Passió i Tangos’

Escaldes-EngordanyLa Fundació ONCA, impulsada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, representarà l'espectacle 'Passió i tangos' a Escaldes-Engordany. L'actuació serà el pròxim 12 d'agost a les 21.30 hores als exteriors del Prat del Roure i s'emmarca dins el cicle Colors d'Estiu. La fundació també continua amb els cicles ON-Carrer i Engordany a duo, els dies 9, 10, 11, 12 i 13 d'agost.

'Passió i tangos' es va estrenar a l'Auditori Nacional d'Andorra dins el festival Ordino Clàssic, la temporada passada. L'espectacle situa l'acció en un bar de Buenos Aires, amb uns ballarins que reviuen les trifulgues de l'amor més punyent al compàs de la passió tanguera. El relat parla d'una història d'amor i desamor ballada al so d'un quartet protagonitzat pel so de l'acordió, la guitarra, el violí i el contrabaix a càrrec de l'ONCA. L'entrada és gratuïta, però amb aforament limitat. Les reserves es poden fer a l'Oficina de turisme trucant al telèfon 890 881 o bé enviant un correu electrònic a oficinaturisme@e-e.ad.

Pel que fa al cicle ON-Carrer, també a Escaldes-Engordany, les actuacions seran del 9 al 13 d'agost, a les 19 hores, en diverses ubicacions del Prat del Roure. La primera actuació serà avui a càrrec del duet JAMP, format pel Jonhy (guitarra i veu) i l'Amparo (veu). El grup es caracteritza per tenir un estil prop-rock en què es poden escoltar versions de tots els temps i en diversos idiomes.

El dimarts, 10 d'agost, hi haurà l'actuació del Trio Goldberg, format per Francesc Planella (violí), Laia Capdevila (viola) i Mireia Planas (violoncel). La formació presenta un recorregut per la música pop-rock de la segona meitat del segle passat, repassant alguns dels grans èxits del gènere. S'hi podran sentir temes d'Elvis Presley, els Beatles o ABBA entre d'altres. El programa vol mostrar que el trio de corda és una agrupació versàtil i amb una gran capacitat d'adaptació a qualsevol gènere musical.

Trio D3, format per Juli Barrero, Naiara Lorente i Adam Brightley, actuaran el dimecres 11 d'agost. El grup proposa un repertori farcit dels èxits dels darrers anys amb versions d'artistes com Aitana, Miki Nuñez, Txarango o Malú, interpretades en format acústic, és a dir, veu principal, guitarra, 'cajón' i cors.

El dijous, 12 d'agost, serà el torn de Lady Scarlett, un trio acústic format per Robert Pujol (guitarra), Elias Porter (Violí) i Laura Estiarte (veu, guitarra, ukelele). El trio ha preparat un repertori eclèctic i que farà viatjar als assistents per diferents estils de música: boleros, swing, blues, folk, fins a estils més moderns i amb alguns temes propis, sempre amb arranjaments elegants i un toc personal.

Finalment, la darrera actuació del cicle d'estiu de la Fundació ONCA serà el divendres 13 d'agost amb el duet 'Messin' with the keys', duet de piano i harmònica, format per Carles Alsina i Àlex Bagaria. El duet interpretarà versions de jazz clàssic, blues, boogie- woogie, de Ray Charles a Fats Waller i Nat King Cole, amb alguna incursió al country swing al més pur estil Moon Mullican, Floyd Cramer amb pinzellades de Jerry Lee Lewis.

Quant al cicle Engordany a Duo, el dimecres 11 d'agost, a les 19 hores, a la plaça d'Engordany, hi haurà l'actuació del grup I Fratelli La Strada amb el títol del concert 'Digue Dingue Don Dene... Cançons amb les dents d'or...'. El grup està compost per l'Anna Garcia i l'Antonino d'Antoni i es caracteritza per ser un duet musical polièdric (violí, guitarra i veus principalment) que experimenta i es mou en l'àmbit del nou folk amb incursions en el món del teatre, del cabaret i de les titelles.