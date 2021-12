Ginestà posa la melodia dels 75 anys de Pyrénées Andorra

Andorra la VellaLa banda Ginestà ha estat aquest divendres a Pyrénées Andorra per presentar la nova cançó 'Propòsits', composada per encàrrec de la companyia en motiu dels 75 anys de vida dels magatzems i per celebrar les festes nadalenques. És la primera vegada que el grup català, format per Júlia i Pau Serrasolsas, afronten el repte de crear una cançó amb motius comercials i en aquest sentit han expressat la seva satisfacció pel resultat. "Havíem de fer un tema on apareguessin unes paraules determinades, que són els 10 propòsits fixats per la campanya de Pyrénées i també ens van demanar que no durés més d'un minut i mig. Aleshores ens vam posar a treballar i ha estat un mes i mig molt intens perquè nosaltres estem acostumats a fer cançons més llargues i també volíem que cada tonada es pogués aprofitar de manera independent per posar-la a les xarxes socials o fer anuncis més curts", han explicat els germans Serrasolses. Tantmateix, també han destacat que "Pyrénées ens va triar perquè va sentir que compartíem els seus valors, i buscaven una agrupació on hi hagués una veu femenina i una masculina".

A través d'aquests links podeu escoltar la nova cançó de Pyrénées Andorra: Propòsits a Spotify i Propòsits a Apple Music

La cançó, que ja està penjada íntegrament a Spotify i Apple Music, es va poder escoltar per primera vegada el passat 1 de desembre, quan Pyrénées Andorra va estrenar la projecció de l'anunci de Nadal a la gran pantalla col·locada a la façana dels magatzems. Tots dos han sortit a l'exterior de l'edifici per poder veure en persona la projecció de l'anunci i s'han emocionat al veure com la seva cançó ressonava per l'avinguda Meritxell d'Andorra la Vella. La Júlia ha assegurat que estava molt familiaritzada amb Pyrénées i el Principat perquè durant alguns anys va viure al Pallars i venia sovint al país.

Ginestà espera que la seva cançó 'Propòsits', "inspiri la gent a ser millors i a complir tots els seus objectius. És una cançó que transmet germanor, comunitat i un toc de melancolia tan característic de Nadal". Malgrat que la cançó s'ha estrenat per la campanya de Nadal, la intenció de Pyrénées Andorra és fer-la servir durant tot el 2022 en els actes de celebració dels 75 anys.