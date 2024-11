'Gladiator II' arrasa internacionalment i ja es pot veure en català a Andorra

Andorra la VellaLa seqüela més esperada de l'any, Gladiator II, dirigida per Ridley Scott, ha aterrat als cinemes Illa Carlemany, on es pot gaudir per tan sols 4 euros en versió en català. Aquesta segona entrega, que encara captiva al públic amb un elenc estel·lar format per Paul Mescal, Pedro Pascal i Denzel Washington, ha arrasat en la taquilla internacional durant el seu primer cap de setmana.

Gladiator II es pot veure en català a Andorra els dimarts i dijous a la sessió de les 19:45 a Cinemes Illa Carlemany. Aquesta projecció forma part de l'acord de col·laboració entre el Govern i els cinemes per fomentar la difusió de cinema en català al Principat, i s'afegeix a l'èxit rotund de la pel·lícula en l'àmbit internacional, que continua aconseguint xifres rècord a les taquilles arreu del món.

Rècord de taquilla

En el seu debut, Gladiator II ha aconseguit superar totes les expectatives amb més de 750.000 espectadors i una recaptació de 5,7 milions d'euros. Aquest èxit rotund representa un 61% de la quota de pantalla del cap de setmana a Espanya, superant en un 127% el debut de la primera pel·lícula. Amb aquestes xifres, s'ha convertit en el millor llançament de tots els temps per a un film èpic i de temàtica històrica, així com el millor debut per a una pel·lícula d'acció per a majors de setze anys.

Pedro Pascal, qui interpreta Lucius Verus, va destacar la dedicació del director: "Ridley treballa increïblement fort. La seva imaginació és infinita. Normalment, acaba les seves pel·lícules per sota del pressupost i del temps previst, una autèntica proesa", va afirmar l'actor en una entrevista amb motiu de l'estrena.

A escala global, Gladiator II s'ha estrenat en 63 països, aconseguint una recaptació total de 87 milions de dòlars en el seu primer cap de setmana, on Espanya ocupa el tercer lloc. La pel·lícula, que es projectarà als Estats Units el pròxim 22 de novembre, ja és considerada el millor debut de la filmografia de Ridley Scott fora del mercat nord-americà.

Altres pel·lícules en català

A més de Gladiator II, els cinemes Illa Carlemany ofereixen altres opcions cinematogràfiques per al públic, com Guardians a l'Òpera i Elli i l'Equip de Monstres, dues propostes per a tota la família que complementen l'oferta variada de l'establiment.

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports va prorrogar el 2024 el conveni signat el 2023 amb Cinemes Illa Carlemany per fomentar el cinema en català, destinant una partida de 50.000 euros per subvencionar la diferència de preu de les entrades, que es poden adquirir per només 4 euros. Aquesta iniciativa ha demostrat ser un èxit, ja que durant el 2023 va aconseguir triplicar l'assistència a les sales, passant de 2.050 espectadors a més de 6.500.

La ministra de Cultura, Mònica Bonell, va destacar que aquesta mesura ha permès consolidar el model de promoció del cinema en català, amb l'objectiu de normalitzar la seva presència i acostumar les noves generacions a consumir cinema en la seva llengua.

A més, Bonell va subratllar la importància de continuar apostant per pel·lícules infantils i familiars en català, ja que això crea una base sòlida per al futur, en què els joves s'acostumin a veure cinema en català i, eventualment, es converteixin en adults que continuïn optant per aquest tipus de produccions.