Més controls sobre l'ús del català a partir del gener

Andorra la VellaA partir del gener del 2024, s'intensificaran els controls sobre el coneixement i ús del català, tal com ha reiterat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. Aquestes mesures s'aplicaran després d'una campanya de conscienciació que començarà el novembre per explicar els requisits de la nova Llei del Català.

A RTVA, Bonell ha subratllat la importància de preservar la llengua com un símbol d'identitat i cohesió social a Andorra. La ministra ha insistit que la llengua no s'ha de veure com una barrera, sinó com una oportunitat per integrar tots els residents.

Entre les novetats de la llei, els residents hauran d'acreditar nivells de català en funció de les renovacions del permís de residència. A la primera renovació serà necessari acreditar el nivell A1 i, a partir de la segona renovació, el nivell A2.

Aquest requisit s'aplicarà gradualment fins al 2029, quan tots els residents, incloent-hi perfils professionals com esportistes d'elit o youtubers, hauran de demostrar el seu coneixement de la llengua. També es preveuen sancions econòmiques d'entre 6.000 i 60.000 euros per a empreses que no atenguin en català de manera reiterada.