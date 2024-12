El Museu Nacional d'Andorra podria ser una realitat a finals de legislatura

Andorra la VellaLa ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, acompanyada del director del Departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval i de la cap d’Àrea de museus i monuments, Rut Casabella, ha presentat aquest dimarts el Pla estratègic dels museus i monuments nacionals 2024-2030.

Un dels principals objectius d’aquest pla, segons ha indicat la titular de cultura, és avançar de manera rellevant i sostenible en la dotació d’un sistema de museus de qualitat, amb una mirada social, a més de posicionar-lo com a referència internacional, que proporcioni experiències de qualitat i que actuï com un pol d’atracció del turisme cultural.

El Pla analitza i desenvolupa estratègies dels museus gestionats pel Govern i una de les novetats principals respecte al Pla anterior és la inclusió dels monuments en la seva acció estratègica.

De la totalitat dels visitants que tenim als equipaments gestionats pel Govern, el 41% de les visites es fan als monuments. Per aquest motiu, hem considerat important incloure els monuments en aquest Pla estratègic ” Mònica Bonell

Durant els sis anys d’aplicació del primer Pla estratègic (2017-2023), l'ecosistema museístic, caracteritzat per una variada representació tipològica i de titularitats, segons Mònica Bonell, ha experimentat canvis importants, amb la desaparició, la transformació i la creació de nous actius culturals.

Per aquest motiu, la titular de Cultura ha assegurat que era necessari la redacció d’un nou pla que inclogués una anàlisi de la situació actual dels museus i monuments nacionals; detectar-hi les febleses i les mancances; i definir les accions per corregir aquesta situació, identificar els reptes i emmarcar-los dins d’una línia estratègica.

El Pla es divideix en dues parts, una d’anàlisi de la situació actual i del progrés pel que fa al Pla anterior, i una altra presenta nou línies estratègiques a desenvolupar durant els pròxims set anys. Pel que fa a l’anàlisi, “aquest ens dibuixa uns museus i monuments que han millorat en els serveis que ofereixen als usuaris, en el manteniment, la conservació i la difusió des de l’aplicació del primer Pla estratègic, però cal continuar avançant”, ha relatat Joan-Marc Joval.

D’altra banda, les nou línies estratègiques que presenta el Pla s’extreuen dels resultats extrets en la primera fase del Pla estratègic. Aquestes línies estratègiques es concreten en reptes ambiciosos i es tradueixen en accions concretes, segons Joval. L’aplicació d’aquestes línies està planificada estratègicament en el temps i persegueix la transformació i la millora dels museus i monuments, ha assegurat Joan-Marc Joval.

Les línies estratègiques que engloba el pla són: una nova mirada als monuments; nou lideratge de tres museus nacionals; museus de comunitat consolidats; col·leccions dels museus nacionals accessibles; coneixement dels nostres visitants; imatge dels museus nacionals; professionalització dels serveis; museus nacionals al món; i un museu nacional de país. Cada línia estratègica desenvolupa accions a curt, mitjà i llarg termini.

Pel que fa al futur museu nacional, que conforma la novena línia estratègica del Pla, la titular de Cultura ha assegurat que és una de les línies programàtiques indiscutibles del Govern i que s’està acabant d’enllestir el projecte museístic, que es presentarà pròximament.

“De fet, durant el 2025 durem a terme un procés participatiu per donar-lo a conèixer als professionals del sector i a la ciutadania i que aquests puguin aportar idees sobre la configuració del futur museu nacional”, ha relatat. Així mateix, pel que fa als terminis, segons Bonell, l’executiu planifica poder incloure en el pressupost del 2026 els treballs d’execució del museu nacional i, a finals de legislatura, iniciar-ne el projecte constructiu. “D’aquesta manera, podria ser una realitat durant la legislatura vinent”, ha afirmat Mònica Bonell.

Aquest Pla estratègic ha estat encarregat pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i elaborat per l'Àrea de Museus i Monuments del Departament de Promoció Cultural, en col·laboració amb l’empresa lavert, amb l’objectiu de fer complir una de les accions que el Departament estableix en la seva estratègia per a aquesta legislatura: redactar un pla estratègic dels museus i monuments gestionats pel Govern per al sexenni 2024-2030. Cal recordar que l’Àrea ja va iniciar una política d’avaluació de la seva gestió l’any 2017 amb la publicació del Pla estratègic nacional de museus 2017-2023.