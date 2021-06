El Govern subvenciona un projecte cinematogràfic amb 80.000 euros, i L'Andart, amb 20.000 euros

Andorra la VellaEl Govern ha adjudicat aquesta setmana l'ajut a la cinematografia per a projectes en preparació o desenvolupament durant l'any 2021 per un import de 80.000 euros al projecte '42 segundos' presentat per l'empresa productora Imminent Produccions. En el concurs d'enguany s'han presentat un total de sis sol·licituds i es destaca del projecte guanyador que és el que presenta més solidesa i magnitud que assegura totalment el finançament i una projecció destacada.

La comissió destaca l'oportunitat que significa per a la indústria cinematogràfica andorrana que una productora del país dugui a terme un tipus de col·laboració com aquesta, en què intervenen peces clau del sector com Amazon i Universal i que, a més, una part del rodatge es desenvolupa al país. La creació d'aquest ajut va ser l'any 2019 i obre una línia de suport cap a un sector de la indústria cultural com és la cinematogràfica amb molta activitat durant els darrers anys.

Suport al projecte artístic L'Andart

D'altra banda, també s'ha adjudicat una subvenció econòmica de 20.000 euros a la biennal d'art L'Andart, organitzada per l'empresa Reunió de Papaia, Projectes Culturals. La iniciativa, que ja acumula tres edicions entre el 2015 i el 2019, ha portat a Andorra artistes internacionals de reconegut prestigi relacionats tant amb el L'Andart (art de la terra, de la natura, del paisatge...) com amb l'escultura contemporània, i ha comptat amb la participació d'un bon nombre d'artistes andorrans.

En l'edició d'enguany, que tindrà lloc entre l'1 de juliol i 15 de setembre, l'executiu ha considerat convenient donar suport econòmic a la iniciativa per contribuir a desenvolupar un certamen artístic que s'està consolidant com un nou pol d'atracció de turisme sostenible i amb un bon ressò internacional en un àmbit interessant per a Andorra com és l'artístic. Com a incentiu afegit, cal tenir en compte la revitalització d'uns espais de molt valor històric, però poc coneguts pels ciutadans d'Andorra, com ara la fàbrica de la llana el 2017 o la zona de FEDA d'Engolasters el 2019.