Hèctor Romance inicia el rodatge del seu darrer curtmetratge

Andorra la VellaHèctor Romance comença aquest dissabte el rodatge de 'Quiet', el darrer curtmetratge del director andorrà. La gravació tindrà lloc del 26 de març a l'1 d'abril a Lleida, però també hi haurà una jornada més de rodatge al Principat durant la segona setmana d'abril. 'Quiet' és una pel·lícula de terror que té com a rerefons fer una denúncia social dels casos d'abús sexual a menors.

El projecte, escrit a quatre mans entre Romance i David Arrabal, compta amb un càsting 100% andorrà, i està protagonitzat per l'actor Roger Casamajor i l'actriu Laia Valle. Entre l'equip tècnic local destaquen Anna Mangot com a cap de vestuari, Inés del Busto com a cap de maquillatge, Raúl Lópex com a cap de so, Jordi Seabra al departament de càmera, Rubén Calvo com a operador de drone, Olga Armengol com a 'coach' i Romance a la direcció.

El projecte audiovisual és una coproducció internacional entre Andorra i Espanya i compta amb el suport dels ministeris de Cultura i Afers Socials, així com de l'ajuntament de Lleida, dels estudis Magical Media, l'Escola Catalana de Cinema i Televisió i Kionalia Project.