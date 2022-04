Un homenatge a l'essència de Joan Roure

Andorra la VellaUn referent cultural d'Andorra la Vella i un dels impulsors de les caramelles a la capital. Joan Roure va ser, sens dubte, una figura destacada a la parròquia i és per això que l'Institut de Música, l'Orfeó d'Andorra i l'Esbart d'Andorra la Vella, conjuntament amb el comú, han celebrat aquest dissabte a la tarda un concert en homenatge a la seva figura després que no pogués celebrar-se el març del 2020, tal com estava plantejat inicialment.

Aprofitant el lligam de Roure amb les tres entitats, s'han interpretat cinc peces com 'Bonica Andorra' per part de l'Orfeó, o 'Aplec de Meritxell', oferta per l'orquestra de l'Institut, que a banda de la secció de corda, ha incorporat una petita plantilla de vent arribant fins a la trentena d'alumnes. L'Esbart d'Andorra la Vella ha ballat altres tres peces. En el marc de l'homenatge, a més, també s'ha aprofitat per enregistrar un cd amb les cançons per primera vegada amb la voluntat de donar a conèixer el patrimoni als més joves.

El concert d'homenatge a Joan Roure ha servit per donar el tret de sortida a un cicle de recitals que posa en marxa l'Institut de Música i que s'allargarà fins a finals de juny. El projecte, que neix amb la voluntat d'integrar l'Institut de Música en la vida cultural de la parròquia, es desenvoluparà en diversos escenaris de la parròquia i tindrà els estudiants de diferents disciplines com a protagonistes, que podran mostrar al públic el treball que fan al centre i la seva evolució artística.