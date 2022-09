Identifiquen una fase del segle XVIII i altra del XIX a la farga del Madriu

Andorra la VellaFinalitzats els treballs d’excavació que durant quatre setmanes s’han realitzat a la farga del Madriu. Durant aquest temps, tres grups de professionals hi ha treballat: un equip de pedra seca dirigit per un mestre de l’Associació Bâtisseurs de Pierre Sèche, un equip d’arqueòlegs especialistes en paleosiderúrgia encapçalat pel director de recerca del laboratori IRAMAT i un altre equip de Patrimoni Cultural dedicat als aspectes relacionats amb l’habitatge i l’alta muntanya.

Aquesta campanya d’intervenció, la segona en aquest indret, tenia com a objectius restaurar la ferreria i documentar la farga. La primera, edificada a finals del segle XVIII a la vora del Prat de Paleta, s’utilitzava per transformar el ferro brut en objectes i barres comercials, mentre que la segona, ubicada un centenar de metres més amunt, havia estat fundada l’any 1732 gràcies a una concessió comunal i servia per transformar el mineral en ferro metàl·lic.

Així, en l’excavació s’ha constatat que la farga es tracta d’un edifici complex, on s’hi identifiquen clarament els diferents àmbits de treball: un forn de preparació del mineral, el baix forn de reducció, una fornal per provar la qualitat del mineral, la carbonera, un espai intern específic per conservar i tractar la mena, un altre pel carbó, el cambrot, el canal, el mall i les trompes hidràuliques.

En espera dels resultats definitius, s’han documentat dos fases que corresponen a dos etapes tecnològiques diferents: la primera és anterior a la construcció del

martinet (segle XVIII) i la segona és contemporània a la seva utilització (segle XIX). Consegüentment, es confirma que la farga del Madriu se situa a cavall entre les fargues medievals (molines) i les fargues a la catalana modernes.