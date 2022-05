La il·lusió de presentar un curtmetratge propi al cinema

Andorra la VellaMarc Martos va estudiar Comunicació Audiovisual a la facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Durant els seus estudis, va dirigir diferents curtmetratges d'escola i al seu últim any va codirigir, coescriure i protagonitzar la web sèrie d'humor 'Guns&Gansos', un treball estrenat el 2020 en ple confinament i finalista al Serializados Film Fest de Barcelona. Després d'aquesta experiència, l'autor va presentar aquest divendres als cinemes Illa Carlemany el seu primer treball allunyat de l'àmbit universitari: 'Manda Guiones'.

La cita al cinema va ser la primera oportunitat per a visionar el treball, ja que fins al moment només l'havien vist gent propera a l'autor. Martos assegura que l'experiència va ser molt positiva, ja que va aconseguir l'objectiu fixat: fer riure als assistents i que gaudissin d'una bona estona. Ara, una vegada estrenat, la idea és penjar la peça audiovisual a Youtube i fer tanta difusió com sigui possible mentre ja prepara nous treballs.

'Manda Guiones' explica la història de Vincenso i Alfredo, dos aficionats al món del cinema que pretenen fer-se un nom i triomfar en aquesta indústria. Després d'escriure el que ells creuen que és un guió meravellós i ple d'entreteniment, cap productora confiarà en ells per a invertir en el projecte. Tot i això, les ganes dels protagonistes de tirar endavant la seva pel·lícula els portarà a realitzar un rodatge amb un pressupost quasi inexistent.

La idea de fer aquest curtmetratge va sortir de Martos, que ràpidament va buscar la col·laboració d'un company, Esteve Tomàs, qui actualment cursa estudis de cinema a Londres. La gravació del film va començar el juny del 2020, i malgrat que va finalitzar en unes tres setmanes, el gruix de la feina va venir a l'hora d'editar els continguts, sobretot tenint en compte el limitat equip de treball i recursos amb els quals comptava. La peça està plena d'escenaris d'Andorra, la Seu d'Urgell i també d'Os de Civís.

Martos assegura que el món del cinema és una afició i a hores d'ara no té previst dedicar-se al 100%. Tot i això, en l'actualitat treballa en un anunci que s'està rodant a la Massana i que s'estrenarà a finals de juny. De cara a aquest 2022, a més, també pretén tenir rodat un altre curt coincidint amb l'inici de la temporada d'esquí.