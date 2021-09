Andorra la VellaRecentment l'escriptor Màrius Serra elogiava la literatura andorrana en una columna publicada en un dels diaris més llegits a Espanya. Serra feia una menció especial al llibre recentment editat 'Morts, qui us ha mort?', de l'andorrà Iñaki Rubio, i hem volgut que fos precisament ell qui també valorés l'estat de salut de la nostra escriptura. El dia 30 de setembre serà a l'FNAC de Pyrénées Andorra per a oferir als lectors una xerrada i una posterior signatura de llibre.

La literatura andorrana viu un bon moment?

Jo crec que fa temps que la literatura andorrana viu un moment molt bo perquè som una bona colla d'escriptors que ens estem obrint camí fora del país, cadascú amb el seu estil i el seu gènere, i això és molt saludable. Curiosament la literatura andorrana ha sigut molt prolífica pel que fa a narrativa històrica, potser perquè necessitem una mica construir la nostra identitat, i tenir-la fixada.

Creu que, malgrat compartir la mateixa llengua amb Catalunya, els escriptors andorrans no són tan coneguts entre els lectors catalans?

Sí ho crec; és com si hi hagués una frontera mental, a part de la que físicament separa els dos territoris, i quan Catalunya pensa en literatura en català, no pensa en Andorra. Però val a dir que els escriptors mallorquins i valencians, per exemple, tenen la mateixa percepció. Només quan un autor destaca, aleshores sí que se l'apropien.

Per ajudar en la difusió de la literatura andorrana, quin paper tenen espais com l'FNAC de Pyrénées Andorra?

És molt bo que se li doni un espai propi a la narrativa andorrana, i jo com a escriptor penso que tenir un lloc com l'FNAC al país és molt agraït, perquè dona molta visibilitat.

TV3 acaba d'estrenar una nova temporada de Crims... creu que d'alguna manera, l'auge d'aquest tipus de contingut, el pot afavorir?

Doncs em consta que el director del programa, en Carles Porta, s'està llegint el meu llibre i sé que li està agradant i li està agradant molt. La veritat és que el 'true crime' està de moda en el món audiovisual i també en la literatura, però és pura coincidència perquè jo feia cinc anys que treballava en aquest llibre, i a vegades tens aquesta sort!

El seu llibre, ambientat a la parròquia de Canillo, ferirà alguna sensibilitat entre els canillencs?

He explicat el que va passar amb la màxima delicadesa. Durant molts anys va ser un tema tabú, però ara ha passat tant de temps i els fets queden tan lluny de la població actual, que és un llibre que ens permet 'fer net'. La gent pot afrontar uns fets històrics i entendre com era la societat andorrana de l'època.

Els qui encara no el tenim, haurem de passar per la secció de literatura andorrana a buscar-lo!

(Riu) Jo crec que el llibre permet conèixer una part de la nostra història; és un retrat de les institucions andorranes, de la cultura andorrana, de la societat pirinenca en un moment històric molt interessant.

Imagini que soc a l'FNAC a buscar el seu llibre. Quins altres llibres de la literatura andorrana em recomanaria?

Se'm fa molt difícil dir-los, però per a mi hi ha tres o quatre llibres que són imprescindibles: Set Lletanies i Boris I de Morell, Últim estiu a Ordino d'en Peruga, i Frontera endins de Dallerès i Blau de Prússia de Villaró.

De quin altre fet històric d'Andorra t'agradaria que parlés un llibre?

Doncs m'agradaria escriure sobre la revolució dels joves del 33; m'interessa molt, he investigat i fins i tot ja tinc algun personatge creat.

