Dos interns del centre penitenciari, premiats en un concurs artístic

Andorra la VellaEls interns del centre penitenciari han participat en la 33a edició del Premi Marraco de ceràmica, pintura i escultura. En aquesta edició, dos interns han estat premiats amb un diploma d’accèssit, un en el concurs del cartell i l’altre en la categoria de pintura especial. El centre ha participat per dotzena vegada al premi, considerat el concurs artístic més antic de les presons, que cada any organitza el Centre Penitenciari Ponent, amb la col·laboració de la diputació i l’ajuntament de Lleida, el Cercle de Belles Arts i l’Associació d’Arts de Ponent.

S’atorguen guardons a les tres modalitats del concurs: la pintura, la ceràmica i l’escultura. Dins d’aquestes modalitats hi ha dues categories: tema lliure i un premi especial que cada any té una temàtica diferent; la d’aquesta edició ha estat dedicada a 'Blau, color de sensacions'. Tots els centres penitenciaris de Catalunya i Andorra organitzen tallers conduïts per monitors artístics, que fan l’acompanyament pedagògic. L’activitat artística fomenta l’adquisició de normes, valors, i actituds prelaborals. Les obres seleccionades estaran exposades a l’Espai IX de l’Institut d’Estudis Ilerdencs fins al 19 de desembre vinent.