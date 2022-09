Joel Joan i Ramon Madaula, caps de cartell de la temporada de teatre

Sant Julià de LòriaAndorra la Vella i Sant Julià de Lòria han presentat aquest dimarts el cartell de la 61 Temporada de Teatre conjunta, un esdeveniment que en aquesta ocasió torna a apostar pel talent nacional però que novament incorpora actuacions de reconeguts autors i artistes catalans com és el cas de Ramon Madaula i Joel Joan. El programa d'actuacions, tal com han informat la cònsol menor laurediana i el conseller de Cultura i Promoció Turística, Mireia Codina i Miquel Canturri, respectivament, s'enceta aquest mes d'octubre a la parròquia laurediana i es clourà el gener del 2023 en el mateix escenari amb les tradicionals representacions d'Els Pastorets, que enguany tornen a representar-se en format musical.

Ambdues corporacions esperen mantenir i consolidar les xifres habituals d'assistència, que en tots dos casos se situen al voltant del 80%. Com a novetat, la capital prescindeix en aquesta ocasió d'incloure el Festival de pallasses en el programa, una cita que passa a celebrar-se cada dos anys amb la voluntat de donar-li més importància i complementar-la amb activitats paral·leles al carrer.

Així doncs, pel que fa a les actuacions que acollirà Sant Julià de Lòria, la cap de Cultura del comú, Laura Rogé, ha indicat que totes tindran lloc a l'auditori Claror del Centre cultural. La primera, que se celebrarà aquest mateix diumenge, és 'Troianes', una versió de Juanma Casero sobre 'Les Troianes' d'Eurípides produïda per la Jocand on es podran veure actrius molt joves que interpretaran una obra clàssica però amb una estètica contemporània. L'espectacle comptarà amb música en directe i les entrades ja estan a la venda a un preu de 3 euros per a les persones fins als 21 anys, de 5 euros per a les persones d'entre 22 i 30 anys i de 12 euros per als majors de 31 anys.

La segona proposta del comú lauredià serà 'Límits', una producció de l'ENA en col·laboració amb l'ONCA que es presentarà al públic el proper 5 de novembre. Sota la direcció de Guillem Gefaell, es mostrarà al públic un treball de creació on es barregen diversos llenguatges escènics i on també es comptarà amb música en directe. Tal com ha explicat Rogé, en aquesta obra es planteja una reflexió al voltant dels límits, sigui com a individus o com a societat, on s'ha fet un procés documental implicant testimonis del Principat. En l'obra hi participen actrius com Clàudia Riera, Emma Riba i Jéssica Casal. El preu serà de 18 euros.

Tot seguit la parròquia laurediana acollirà una de les obres protagonitzada i dirigida per Joel Joan. Així, 'El gran comediant', l'única proposta no nacional programada pel comú, arribarà al Claror el 24 de novembre. Es tracta d'una comèdia que explica la història de l'èxit i del fracàs, els egos, les enveges i les rivalitats mitjançant dos personatges principals que protagonitzaran un "desenllaç frenètic". Per assistir-hi, el preu fixat és de 22 euros.

Finalment, el comú de Sant Julià tancarà la temporada amb les quatre representacions d'Els Pastorets, que novament es representaran en format musical sota la direcció de Cristina Pericas. Les actuacions tindran lloc els propers 26 i 29 de novembre i 6 i 7 de gener, malgrat que de moment, les entrades, que tindran un cost de 10 euros, encara no estan a la venda. Rogé ha aprofitat per anunciar que aquesta setmana s'ha obert el càsting audiovisual per a les persones interessades a participar com a actors o actrius i, a més, també s'ha programat un càsting presencial aquest divendres 30 de setembre a les 18 hores.

Temporada a Andorra la Vella

En el cas d'Andorra la Vella, tal com ha exposat el cap d'àrea de Cultura del comú, Jan Cartes, les actuacions començaran el 27 d'octubre al Teatre Comunal amb la representació de 'Tocar Mare', una peça protagonitzada per Lluïsa Castell i Georgina Latre sota la direcció de Jordi Casanovas que parla sobre l'esperança d'una dona vídua i sense fills que vol experimentar què representar ser mare. Els interessants poden adquirir les seves entrades per a totes les funcions a un preu de 20 euros.

L'11 de novembre el Comunal acollirà 'Buffalo Bill a Barcelona', un espectacle protagonitzat per Ramon Madaula i per la periodista de TV3 Raquel Sans que s'interpretarà a ella mateixa per fer-li una entrevista pòstuma al llegendari cowboy. Així, tots dos viatjaran plegats per les grans planures del Far West fins a la Barcelona del segle XIX.

Finalment, Andorra la Vella acollirà l'espectacle de la companyia Yllana 'The Opera Locos', una funció que tindrà lloc el 16 de desembre i en la qual una peculiar 'troupe' d'òpera, integrada per cinc excèntrics cantants, realitzarà un recital amb un repertori dels més grans compositors del gènere. A més, al llarg de la representació s'aniran revelant les passions ocultes i els anhels de cadascun d'ells, que portaran conseqüències absurdes i impredictibles.