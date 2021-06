La "joia del Madriu" agafa forma

EncampEl Govern i els comuns participants han escenificat aquest dijous el seu compromís per donar un impuls a la Vall del Madriu Prafita Claror amb la presentació, al ministeri de Cultura, del programa de conservació, estudi i revalorització de la farga del Madriu. La iniciativa té un objectiu principal de conservació del patrimoni, però també de recerca paleosiderúrgica i no siderúrgica (ramadera i d’hàbitat) i de difusió, per aconseguir que vincular-la a un turisme sostenible. “El programa posarà en relleu i en valor un element patrimonial important, i té especial rellevància per la singularitat i per no tenir precedents en zones properes”, ha explicat la ministra de Cultura, Sílvia Riva, durant la presentació de la iniciativa, que es desenvoluparà durant quatre anys i que té un pressupost de poc més de 400.000 euros.

“Avui és un dia important perquè presentem la primera intervenció de conservació integral que té lloc a la Vall”, ha iniciat el cònsol menor d’Andorra la Vella, David Astrié, la seva intervenció. “Fins ara la Vall ha estat infraexplotada, però és una joia que tenim tots els andorrans i es tracta de mantenir un equilibri entre la conservació i el turisme sostenible”, ha afegit.

Des d’Escaldes-Engordany, la cònsol Rosa Gili, s’ha mostrat “contenta” que es pugui intervenir per revaloritzar el jaciment de la farga. “Servirà per recuperar la memòria de la vida que hi va haver. Hi hem de creure i hi hem d’invertir, sempre amb un respecte pel patrimoni i per l’espai natural”, ha afegit.

“És un jaciment destacat dins la història. És singular, perquè no coneixem cap altra farga d’aquest tipus. Hi ha uns vestigis arqueològics que cobreixen sis segles d’història. I s’està treballant perquè això acabi sent un producte clar”, ha explicat el director de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera.

Què fa excepcional aquesta farga? Segons el tècnic de Patrimoni i coordinador del projecte, Olivier Codina, a la farga, que és del 1732, es complementa amb el jaciment del voltant. “La fa excepcional, perquè és una farga que funciona amb una caixa de vent i perquè treballa amb lingots. També perquè a finals del segle XVIII necessitaven ampliar la producció i, en comptes de destruir-la per fer-ne una altra, van fer l’ampliació 150 metres més avall”, ha afegit el tècnic.

Així, l’encàrrec de conservació no és només sobre la farga, “hi ha un jaciment arqueològic a la Vall del Madriu que s’està fent malbé per un problema de conservació i aquí hi entra també l’arqueologia, perquè s’haurà d’intervenir”, ha explicat Codina.

La primera fase s’iniciarà enguany i s’hi realitzaran treballs d’excavació i conservació preventiva tant a la ferreria com a la zona habitable de la farga. És previst que els treballs acabin el 2024, quan concloguin les excavacions que es faran als camins i als camps de ramaderia, per posar en valor tot el conjunt.

“Fa tres anys que treballem en la redacció d’aquest programa. L’objectiu és salvaguardar el Bé d’Interès Cultural, assolir el grau d’excel·lència preconitzat per la Unesco, preservar els vestigis identificats i contribuir a la conservació d’un element major del paisatge cultural. Volem promoure un turisme responsable i que serveixi per reforçar la ruta del ferro als Pirineus”, ha remarcat Codina.

Paral·lelament es treballarà en una guia cultural que inclogui tota la informació que s’hagi anat recopilant. La darrera part, que s’ha d’acabar de perfilar, oferirà un document que podrà ser en digital o en paper, perquè el visitant pugui visitar el jaciment sense necessitar cap altre suport. “La idea és o fer una visita lliure o que associacions del país puguin portar la gent per conèixer l’espai”, ha dit el tècnic de Patrimoni i coordinador del projecte, Olivier Codina.