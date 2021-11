Kawase, Puppo i Lo Bianco, nous premis internacionals Ramon Llull

Andorra la VellaLa Fundació Ramon Llull ha lliurat aquest divendres a Andorra els premis internacionals Ramon Llull, uns guardons destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat per la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes. "La voluntat d'aquests premis és demostrar, amb exemples concrets, que la força de la cultura expressada en llengua catalana està en la seva obertura i capacitat de diàleg al món, però també en la seva complicitat amb el món, per això són uns premis complicats, però també són útils", ha manifestat el director en funcions de la Fundació Ramon Llull, Vicenç Villatoro.

Una de les premiades en aquesta edició ha estat la cineasta japonesa, Naomi Kawase, qui ha rebut el guardó de la Creació Catalana per introduir un focus català realitzat per dones al Festival de Cinema Internacional de Nara, dirigit per ella mateixa, on es van programar cinc llargmetratges dirigits per catalanes, un curtmetratge i un sisè llargmetratge com a part de la competició internacional. D'aquesta manera, i tal com ha exposat Villatoro, el focus va mostrar alguns dels nous noms d'una generació de cineastes que és eminentment femenina.

La guardonada ha rebut una dotació econòmica de 4.000 euros i ha assenyalat que "la primera vegada que vaig conèixer la cultura catalana de la mà d'un amic, vaig observar que hi havia moltes sinergies amb la meva cultura natal, la del meu poble i em vaig començar a interessar". A més, ha emfatitzat que durant la seva gravació ha experimentat que la genuïnitat es troba en l'especificitat d'un lloc i per això considera molt important donar una plataforma a les directores de cinema emergents.

El lingüista australià Joseph Lo Bianco ha rebut el premi internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Lingüística, amb una dotació de 6.000 euros, pel seu treball entorn una política lingüística basada en la cultura de la pau, tot dissenyant i implementant projectes per promoure el multilingüisme i trobar l'equilibri entre les llengües locals i les oficials. Del seu treball destaca el projecte de construcció de la pau basat en la preservació de les llengües a Malàisia, Myanmar i Tailàndia. A més, Villatoro ha indicat que el lingüista coneix molt bé la cultura i societat catalana, i ha participat en diferents jornades a Catalunya.

Lo Bianco ha asseverat que als organismes internacionals, com per exemple l'Organització de les Nacions Unides (ONU), "per molts anys no s'ha donat importància a la llengua", posant l'accent, sobretot, "en la resolució de conflictes" i ha ressaltat la importància de "promoure-la per preservar i impulsar la cohesió social". El premiat també ha comentat que el llenguatge intervé en l'opressió i en la resolució i la construcció de la pau i ha exposat que "en llenguatge és més que comunicació".

El tercer guardó atorgat ha estat per al traductor literari Ronald Puppo, qui ha rebut una dotació de 4.000 euros, per la seva traducció del català a l'anglès de textos de Joan Maragall publicats a l'antologia poètica 'One Day of Life is Life'. Puppo ha exposat que el seu treball amb Maragall va sorgir després de traduir durant dues dècades a Jacint Verdaguer i el va escollir per la fe del poeta "en la paraula" i en la força de la població per transmetre-la i donar-li potencial.

Durant l'acte de lliurament, que s'ha celebrat aquest divendres a l'Auditori Nacional d'Ordino, el cap de Govern, Xavier Espot, ha celebrat poder celebrar l'entrega de premis de manera presencial i ha remarcat que l'esdeveniment és una gran ocasió per "fer visible i renovar el compromís amb la cultura compartida amb tots els territoris de parla catalana". En aquesta línia, ha ressaltat que Andorra té la voluntat i l'interès de participar de manera activa a incrementar la veu pròpia del català al món. "Col·laborem en l'esforç perquè aquesta veu tingui coses a dir, participi amb força en el debat de les idees i en la vitalitat de la creació que a hores d'ara ja són necessàriament globals", ha destacat.