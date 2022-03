L'artista andorrana Judit Gaset estrena escultura al Parc Central

Andorra la VellaEl Parc Central d'Andorra la Vella llueix des d'aquest dimarts l'escultura '...El vent recull l'univers infinit', una obra de l'artista andorrana Judit Gaset que el comú ha adquirit per tal de continuar transformant l'equipament en l'espai cultural i artístic del Principat. L'escultura és una esfera de dos metres de diàmetre formada per fulles que simbolitza l'univers, un espai sense començament i sense fi que s'integra en la natura, des d'on tothom s'enriqueix i s'alimenta. Per a Gaset, disposar d'aquesta obra de grans dimensions al Parc Central representa "una gran il·lusió", ja que esdevé una eina que "democratitza l'art" i l'apropa a tothom "d'una manera més fàcil".

Malgrat que la pluja ha entorpit l'estrena oficial de l'obra, la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha manifestat que l'escultura estarà exposada de manera permanent al Parc Central, per la qual cosa "tots els ciutadans la podran visitar" i passar així una estona de gaudi tant del parc com de l'art. Aquesta, però, no ha estat l'única inauguració d'aquest vespre, ja que Gaset també ha estat la repsonsable d'oferir la primera mostra que es presenta a la sala d'exposicions del Govern ubicada al Parc Central i que estarà disponible per a visitar fins al proper 12 de juny.

Així doncs, l'exposició 'Gaset Flinch' recull la creació escultòrica de l'artista andorrana des de principis dels anys 90 i fins al 2021. Les prop de 70 obres exposades mostren l'evolució de l'obra de l'escultora, una creació que passa per diferents etapes marcades per una clara intenció artística en què el concepte i el material juguen un paper determinant.

Durant la inauguració a la sala d'exposicions, en la qual hi han assistit nombroses autoritats encapçalades pel cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, Marsol ha manifestat estar molt satisfeta de començar a donar vida a un equipament que fa tot just un mes s'inaugurava de manera oficial. A més, ha indicat que projectes com aquest demostren els fruits de la col·laboració entre les dues administracions, que han sigut capaces de treballar una vegada més en favor del bé comú.