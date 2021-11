'L'avantsala' clou la temporada de teatre nacional d'Encamp

EncampLa Cia. És Grata ha tancat aquest dissabte a la nit el programa ampliat de la temporada de teatre nacional d'Encamp amb la representació de l'obra 'L'avantsala'. Com en ocasions anteriors, l'actuació s'ha desenvolupat a la sala de festes del Complex esportiu de la parròquia, i ha esgotat la majoria de les localitats disponibles per gaudir de la funció interpretada per Isa Rivero, Joan Sans, Rosa Porqueres i Elisenda Palomares.

L'obra explica la història d'un marit, la seva dona, la cunyada i una autoestopista que s'asseuen en la sala d'espera d'un jutjat per testificar sobre un accidentat cap de setmana al camp. A partir d'aquí, es van revelant una sèrie de situacions que els han passat en un moment puntual de la seva vida i que ajuden a desgranar el misteri. Un dels punts a favor de l'actuació és, segons explica Palomares, que "desperta somriures a l'espectador perquè el text està tractat des de l'absurd", i això provoca que hi hagi situacions quotidianes, "però molt absurdes", que li aporten el toc còmic.

La Cia. És Grata tanca així un programa en el qual s'ha representat prèviament 'Caixa o faixa', de la companyia Líquid Dansa; 'La tercera onada', el primer projecte de la Jove Companyia Nacional d'Andorra, i 'Garses', de la companyia An-danda-ra. De cara a la nova edició del cicle, el comú d'Encamp té la voluntat de continuar oferint espectacles en la mateixa línia dels d'aquesta edició. La corporació està actualment treballant en les propostes que configuraran el programa de l'any vinent, que s'espera que sigui presentat a principis del 2022.