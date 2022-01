L'equipament cultural més visitat del país és?

Andorra la VellaLa Taula de Museus ha difós aquest dimarts les dades i les tendències dibuixades durant aquest any als diferents equipaments cultural del país. El 2021 els museus han pogut reprendre part de l’activitat normal en alguns mesos, quan la pandèmia i les restriccions d’aforaments i mobilitat associades ho han permès. Aquest fet s’ha notat en el registre d’assistents, ja que al llarg de tot l’any passat, s’ha constatat una afluència de 110.868 visitants, xifra que representa un augment d’un 21% respecte del 2020.

Les dades anuals denoten una tendència a l’alça, però queden lluny dels nivells d’abans de la pandèmia. El 2021 ha estat un any amb moments en què la incidència de la pandèmia ha estat molt dispar i l’afluència de visitants als museus ha anat fluctuant, sobretot en els museus en què el pes específic dels operadors turístics era més important.

Segons el resum numèric de l’any, el museu més visitat durant el 2021 ha estat el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany, amb poc més d’11.000 visites, seguit del Carmen Thyssen, amb gairebé 9.900. El tercer lloc és per a la Casa de la Vall, amb 9.250. La Casa Areny-Plandolit ha rebut 8.100 visitants, el museu de la Miniatura, gairebé 7.500. Altres equipaments han tingut menys visitants, com el santuari de Meritxell (5.300), l’Espai Columba (5.300), la Farga Rossell (3.400) o Casa Cristo (2.600).

Conscients de la problemàtica generada per la pràctica desaparició d’un dels públics importants que tenen els museus d’Andorra, el que arriba a través dels operadors turístics, els gestors dels museus han fet una aposta important per la generació d’activitats, per fidelitzar el públic local i consolidar-se com una opció d’oci habitual entre els andorrans.

En relació a activitats i exposicions concretes, cal destacar els gairebé 1.000 visitants que han vist la mostra Abracadabra: il·lusionisme i màgia a cal Plandolit, des que es va inaugurar el 18 de setembre passat, una exposició que posa en relleu una de les facetes més desconegudes de la mítica nissaga ordinenca, la seva vinculació amb el món professional de la màgia durant la primera meitat del segle XX.