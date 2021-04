L'espai Caldes comença una nova etapa amb un viatge pel món del circ

Escaldes-EngordanyL'espai Caldes, l'antic Centre d'interpretació de l'aigua i del Madriu (CIAM), inicia una nova etapa. Per donar el tret de sortida a aquest nou projecte la primera de les propostes que ha escollit el comú d'Escaldes-Engordany és una exposició sobre el món del circ que anirà acompanyada de diferents propostes com tallers per a famílies i un espectacle. El conseller de Vida Cultura, Valentí Closa, ha explicat que "la idea ha estat tornar al circ, a les referències infantils". El resultat és una mostra amb fons de Ramon Muñoz, el professor Karoli, mebre d'una de les companyies "de referència" en el món del circ, tal com ha explicat Closa.

A la mostra es poden veure diferents objectes com joguines, figures, obra gràfica o cartells promocionals que permeten "endinsar-se en la història del circ", tal com ha explicat la guia del Centre d'art d'Escaldes-Engordany (CAEE) i de l'espai Caldea, Sandra Colell. L'exposició s'ha pogut veure a diferents punts de Catalunya i Espanya i, ha informat Colell, va ser reconeguda com a "millor projecte de circ de Catalunya".

Com s'ha esmentat, de manera paral·lela a aquesta mostra, que es podrà veure en aquest espai fins al 19 de juny, hi haurà tallers familiars el 26 i el 28 de maig a càrrec de Meri Rabassa, d'acrobàcies amb teles i malabars; també hi haurà tallers per a infants perquè els més petits "descobreixin el món del circ", tal com ha explicat la cap del departament de Cultura, Anna Garcia, i també es faran els 'Dissabtes de circ', amb dues propostes per a infants de 6 a 11 anys. I com a plat fort, l'espectacle 'Italino Grand Hotel', el 15 de maig a dos quarts de sis de la tarda.

El conseller de Vida Cultural ha posat en relleu que l'espai Caldes vol ser "el pol d'atracció de la cultura contemporània". En aquest sentit, ha manifestat que un dels neguits és "escurçar" la distància que hi ha entre "els que generen fets culturals" i els que els consumeixen, i també ha detallat que el departament té "tres pols d'acció" que són la creació, l'exposició i el "fet explicatiu".

Quant a la nova etapa de l'espai Caldes, ha remarcat que el CAEE és "un centre d'art i té una línia molt marcada" centrada en "fer exposicions molt serioses" i en canvi l'espai Caldes vol ser un centre on es puguin fer altres propostes "no només exposicions", com ara conferències, tallers o fins i tot ser "un espai de reivindicació popular".