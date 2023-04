L'espectacle 'Soc un còdol' duu a l'escenari la reflexió de l'erosió que creen les paraules sobre les persones

OrdinoCom ens afecten les paraules i com ens condicionen al llarg de la nostra vida? Això és el que es van preguntar l'Emma Riba, en David Font i en Xavi Pérez del col·lectiu L'Era fa uns mesos. Una inquietud que, finalment, han decidit traslladar a sobre l'escenari a través de l'espectacle de creació de dansa contemporània 'Soc un còdol', una peça que forma part del nou programa 'cicle de poesia' de la Temporada de l'Auditori que es podrà veure aquest dissabte 29 d'abril a les 19 hores a l'Auditori Nacional d'Ordino. "Volíem transcendir i veure quins són els límits i condicionants de la paraula" explicava Pérez. "A partir d'aquí, va sorgir la idea d'un còdol i ens va enamorar com a concepte, ja que és una pedra que es va erosionant al llarg del temps per l'acció de l'aigua. De la mateixa manera que fan les paraules amb les persones i la societat" relatava.

L'espectacle, de fet, s'articula a partir de diversos poemes d'autors andorrans o residents al Principat que els creadors de l'obra han recuperat a través d'una intensa recerca a l'arxiu de la Biblioteca Nacional. Així doncs, durant l'obra apareixen poemes de Teresa Colom, Marta Deu, Bruna Generoso, Manel Gibert o Josep Enric Dallerès.

Tot i això, tal com apuntava Pérez, no es tracta d'un espectacle concebut en el sentit tradicional de la paraula, sinó que recorre diversos universos artístics fusionats. "Ens agrada barrejar molt els llenguatges. Crear imatges oníriques" indicava Pérez. "És un espectacle que hem construït a partir de moltes capes. Intentem portar a escena diferents situacions que evidencien com ens condiciona la paraula" destacava Pérez. De fet, l'espectacle es representarà al foyer de l'Auditori Nacional, un espai que s'allunya del convencional 'teatre a la italiana' i proporciona als creadors una proximitat especial amb el públic. "Ens agrada que els espectacles no siguin unilaterals. Que puguem crear sinergies amb els espectadors. Que puguem veure la seda reacció..." enumerava Pérez.

Els tres membres del col·lectiu L'Era es van ajuntar l'any 2020 per fundar la companyia, que, en aquests moments, ja ha dut a escena un total de cinc peces. La darrera que van estrenar va ser 'Dels gestos perduts, dels sons oblidats' (2021), una creació homenatge als padrins i padrines i a la societat agrícola de l'Andorra del passat que es va acompanyar a través d'una música que es va crear especialment per a l'ocasió a partir del so d'eines del camp.