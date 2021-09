L'estand andorrà ven més de 200 exemplars a la Setmana del llibre en català

Andorra la VellaBalanç satisfactori i positiu de la participació d'Andorra en la 39a edició la Setmana del llibre en català. L'estand número 7, compartit entre el Govern, l'associació d'Editors d'Andorra i l'associació Llibre del Pirineu, ha comptat amb una molt bona afluència de públic i s'han registrat millors dades de venda que l'any passat. La paradeta andorrana oferia prop de 200 títols diferents i finalment s'han venut 208 llibres en total. També cal destacar el ressò de l'última obra publicada per Iñaki Rubio, 'Morts, qui us ha mort?', publicada per l'editorial Comanegra, i posada a la venda l'1 de setembre. Segons fonts de l'editorial, s'han venut uns 150 exemplars al seu estand.

D'altra banda, els títols més venuts en la categoria de ficció a la parada andorrana han estat: 'La pífia', de Greg Coonen, d'Anem Editors i 'Gran és la negra nit', de Domènec Ferran, de Límits. Pel que fa als de no-ficció, 'Carlemany i Andorra', d'Oliver Vergés, d'Anem Editors, i '86 itineraris. Andorra, les millors ascensions i excursions', de Carles Gel, d'Editorial Andorra, han estat els que han tingut més èxit. Finalment, els més venuts en la categoria infantil i juvenil han estat: 'Perdut al bosc', d'Alícia Gómez, d'Editorial Andorra, i 'Fugiu de la lluna plena', d'Alberto Casamayor, d'Edicions Salòria.

Des del Govern valoren positivament la participació activa a una nova edició de la Setmana del llibre en català perquè permet donar visibilitat al sector del país. A més, tot i no haver pogut celebrar el dia dels Pirineus el 8 de setembre, l'acceptació de les activitats proposades per donar a conèixer tant la producció editorial d'Andorra i del Pirineu com els escriptors del país també es valora de manera molt positiva. El dia 12 de setembre al matí es van agrupar 3 presentacions de novetats d'Anem Editors i d'Editorial Límits, així com signatures dels autors. Les presentacions o altres activitats relacionades amb les novetats suposen sovint un augment de vendes.

La presència a la fira de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va permetre, també, donar visibilitat a l'estand d'Andorra i consolidar la relació que existeix entre el certamen i el Govern, existent des del 2012.