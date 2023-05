L'exposició 'Clixé de Canòlich' mostrarà un centenar de fotografies familiars i càmeres analògiques

Sant Julià de LòriaL'exposició 'Clixé de Canòlich' mostrarà més d'un centenar de fotografies familiars capturades al santuari i càmeres analògiques que daten d'entre el 1900 i el 1999. La cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina, la comissària de l'exposició, Anna Mangot, i Fernando Herrador, qui ha cedit els aparells fotogràfics, han presentat aquest dilluns la mostra que acollirà la sala Sergi Mas a partir del 18 de maig i fins a l'1 de juliol en el marc de la celebració dels 800 anys de la troballa de la Mare de Déu de Canòlich.

D'aquesta manera, Codina ha explicat que les imatges han estat cedides per un total de setze famílies de la parròquia, a qui ha agraït la bona voluntat per fer possible l'exposició. "La seva aportació denota la simbologia de les cases de Sant Julià de sempre, que al final han fet viure i perdurar la història i la tradició de l'aplec de Canòlich", ha indicat. A més, ha afegit que Roser Duró ha contactat amb ells per cedir-los el vídeo del primer casament que es va celebrar al santuari. La cònsol també ha posat en relleu que la mostra fotogràfica i d'aparells presentarà a les generacions més joves "d'on venim i on som avui dia", exposant com es feien les fotografies fa cent anys. "Avui el jovent té un mòbil i potser ni es plantegen que abans hi havia una càmera amb un rodet i era més complicat fer fotos", ha dit. En la mateixa línia s'ha pronunciat Herrador, qui ha emfatitzat que "abans havies de demostrar que realment eres un professional fent fotos", un fet que considera que serà molt ben valorat pels ciutadans que visiten l'exposició.

Les càmeres daten de finals del segle XIX fins a finals del XX, igual que les imatges, coincidint amb la data de coronació de la Mare de Déu de Canòlich i l'arribada de la digitalització. "No hem anat més enllà perquè volíem exposar l'analògic i la data ens coincideix amb aquestes efemèrides", ha apuntat Mangot, qui ha puntualitzat que la majoria de fotografies provenen de fons familiars i mostren la quotidianitat, tot i que "també n'hi ha algunes de professionals de fotografia". "A les fotos canvien els pentinats, vestits, les maneres d'arribar, però la gent sempre fa el mateix. Mostren la tradició de l'aplec de Canòlich", ha matisat. En relació amb la tria d'imatges, la comissària ha afirmat que "va ser complicat", ja que en van arribar a rebre un miler, motiu pel qua, tot i que volien limitar el nombre a un centenar, n'hi ha 126.

A banda de l'exposició fotogràfica i de càmeres 'Clixé de Canòlich', el 25 de maig es durà a terme una xerrada de l'Esbart lauredià al voltant dels 25 anys anomenada '25 anys de la Mare de Déu de Canòlich' i es visualitzarà un documental. A més, en el marc de la mostra es faran dos tallers, un adreçat a la població adulta sobre fotografia i retoc amb telèfons intel·ligents, i l'altre entorn de la caixa negra, la primera càmera, destinat als més joves perquè descobreixin els inicis de la fotografia. Finalment, Fernando Herrador realitzarà una xerrada sobre la fabricació de càmeres a Espanya.