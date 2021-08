L'obra 'Carrers buits, ments ocupades' inicia un recorregut per totes les parròquies

Andorra la VellaDesprés de formar part de l'exposició 'Pandores 20.21', que va tenir lloc els passats mesos d'abril i maig al Centre d'Art d'Escaldes-Engordany, l'obra 'Carrers buits, ments ocupades', de l'artista Emma Regada, iniciarà un recorregut per la resta de parròquies.

La primera parada serà el vestíbul de l'antic hotel Rosaleda, seu del ministeri de Cultura. S'hi exposarà des del 24 d'agost fins al final de setembre, en horaris d'obertura del ministeri -de 8 a 15 hores en horari d'estiu i de 8 a 17 hores a partir del 13 de setembre-. Seguidament, s'exposarà a la biblioteca de la Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Andorra la Vella i Canillo.

L'obra és un homenatge a l'esforç de tota la població per fer front a la pandèmia, i l'artista la va realitzar durant el primer confinament provocat per la Covid-19. Així, explica que "a partir d'unes instruccions per fer pasta de sal (a base de farina, aigua i sal), tothom que volgués podia construir una representació de l'espai on es trobava tancat. Al final del confinament, em van començar a enviar les seves propostes per poder-les col·locar en l'estructura de ferro que faria posteriorment, en la qual les uniria com a escultura col·lectiva".

La peça representa un laberint, com a metàfora de la situació viscuda, "però és un laberint en forma de cercle, que ens uneix i ens fa forts".