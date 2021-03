L'ONCA fa seva la música popular

OrdinoLa Fundació ONCA, emparada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, ha omplert l'Auditori Nacional d'Andorra a Ordino de música popular andorrana. Per primera vegada s'han pogut escoltar cançons i melodies pròpies d'una plaça de poble, en una versió clàssica adaptada pel comissari artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, que aquest diumenge s'ha estrenat com a director d'orquestra. Malgrat que el concert ha començat amb una peça solemne -l'Ària de la Suite per a orquestra número 3 en re major, BWV 1068 de Johann Sebastian Bach-, per recordar les víctimes de la Covid-19, el repertori que ha continuat ha estat marcat per l'alegria i el costumbrisme de les setze peces interpretades. Gumí ha recalcat que "el nostre patrimoni musical tradicional és extremadament ric" i la seva combinació amb l'ONCA fa que esdevingui "una música nova a partir de l'essència de la música popular".

Concert de la Constitució

El recinte, amb un 40% de la seva capacitat per complir les mesures sanitàries, ha exhaurit les 152 que tenia a la venda. El concert, que no es va poder celebrar l'any passat a causa de la pandèmia, ha estat "un cúmul de sensacions espcials" per "sentir que podem tornar a fer música plegats". Alguns dels compositors interpretats han estat el lauredià Daniel Areny, amb el ball de gegantons de Sant Julià de Lòria, o bé el músic Lluís Cartes amb 'Encamp de Gresca', tot i que la majoria de cançons populars són anònimes. Els espectadors han pogut gaudir de sis danses i cinc cançons tradicionals, pensades per orquestra de corda i per a la soprano solista, Jonaina Salvador, que per primera vegada ha actuat a l'auditori.

Canillo, un paper destacat

Durant el concert de la Constitució, s'ha estrenat la peça Dansa de Canillo, creada per Gumí, ja que, "quan vaig dissenyar el repertori vaig adonar-me que era l'única que parròquia sense una dansa pròpia, així que els hi hem fet aquest regal". La cançó ha estat tocada en la seva versió tradicional, i posteriorment, per la formació de cordes en la versió orquestral. Just després, el director ha entregat les partitures al cònsol major de Canillo, Francesc Camp.

L'actuació ha comptat amb un total de 22 artistes en escena, 18 músics de corda, el duo tradicional format per Ivan Caro i Pilar Planavila, la soprano solista Jonaina Salvador, convidada a participar en la suite de cançons.