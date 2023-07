Lildami: "Actuar a Andorra sempre és un repte"

Sant Julià de LòriaEl reconegut cantant de trap en català, Lildami, serà un dels plats forts de la festa major de Sant Julià de Lòria amb l'actuació que oferirà el dilluns 31 de juliol, a partir de les 22.30 hores, a la plaça de la Germandat. L'artista confessa estar molt motivat per actuar al Principat, un territori amb el qual ja té lligams d'abans i presentarà les cançons del seu darrer disc 'Dummy'.

És la primera vegada que actuarà a Andorra?

Realment no perquè fa 2 anys ja vam tocar-hi. Veurem què tal va enguany. Estic en un punt diferent de fa 2 anys i potser ara tinc més afluència de gent als concerts, però actuar sempre és un repte i és més repte encara fer-ho a Andorra.

Quin tipus de concert presentarà al públic?

Farem una mica de tot. En aquest espectacle estem presentant el tercer disc -Dummy-, però és cert que a banda sempre interpretem altres temes. No sé si la paraula correcta són clàssics, però toquem cançons de fa 2 o 3 anys i d'altres més recents.

Quin ambient espera?

Portem un xou que, òbviament, si ets algú que ha escoltat la meva música és agraït, però, alhora, també és una molt bona porta d'entrada per a aquella gent que potser hagi sentit un o dos temes i només els hi soni el nom d'alguna cançó com 'Supermercat' o 'T'estimo igual', que no té res de dolent. Convido a tothom a què s'apropi a veure el que portem perquè serà un espectacle molt ample en aquest sentit. Crec que tinc una molt bona oportunitat perquè la gent entri a l'univers Lildami, i aquest espectacle és una bona forma per entrar-hi.

Hi haurà alguna col·laboració a sobre de l'escenari?

A l'escenari som tres persones. La Mariona, l'Abel i jo, a banda de tot l'equip tècnic. No ho considero col·laboració perquè són el meu equip.

Quin grau d'importància té donar oportunitats a artistes que no estiguin tan consolidats?

No crec que s'hagi de valorar si estan consolidats o no. Es tracta de què quan ets un artista i quan toques en un lloc que et pot venir a veure molta gent, són oportunitats potencials que has d'aprofitar. De cara a l'equip que programa les actuacions és molt 'guai' que es fixin en propostes que estan començant, i també és important de cara als artistes. És una oportunitat per fer-ho el millor possible.

Com es presenta la gira d'estiu?

Bé, no em puc queixar, sempre pensant en què soc un autèntic privilegiat. Tenim molta feina i molts concerts. Ben bé portem actuant des del març-abril i no pararem fins a l'octubre.

Com viu aquest 'boom' en la seva carrera professional?

De manera seriosa porto treballant en això 8 anys, i professionalment els últims 5, però és cert que els darrers 2 anys m'he donat molt a conèixer arran d'aparicions a la tele, que han ajudat al fet que més gent pogués escoltar-me.

També interpreta un gènere musical que ha entrat amb força, sobretot entre el públic juvenil.

Porto 15 anys escoltant i repassant música i no recordo un moment on hi hagués tant trap i música urbana a tot arreu, i això és molt maco des del punt de vista de l'espectador i de l'artista.

Quins són els seus projectes futurs?

Al febrer va sortir 'Dummy', el meu darrer disc, i és el que estem presentant enguany. Considerem que és la gira de presentació.

Està obert a tornar al país? Què és el que més li agrada d'Andorra?

A mi m'encantaria tornar. Tinc família aquí i em sento lligat d'alguna forma a aquest país. Una cosa que m'agrada molt, tot i que no sigui un gran esquiador, és el sector del Tarter de Grandvalira, em sembla collonut.