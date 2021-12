'Líquid', el darrer treball discogràfic de Juli Barrero, es presenta a la FNAC Andorra

Andorra la VellaEl Fòrum de la Fnac Andorra ha acollit aquest dijous al matí la presentació del darrer treball discogràfic de Juli Barrero. Líquid està format per quatre cançons inèdites: el single 'Plou a la Massana', i els temes 'Dones d'aigua', 'Il·lumina el meu món' i 'Llei de vida', que l'artista va compondre durant el confinament. Durant la seva presentació a la Fnac -ubicada a la planta baixa dels magatzems Pyrénées Andorra-, Barrero ha recordat que aquest treball s'havia de presentar inicialment a l'estiu, però la crisi sanitària provocada per la Covid-19 va provocar que els vinils no estiguessin enllestits fins al passat mes de novembre.

El compositor andorrà ha explicat que li ha posat 'Líquid' al disc perquè "és l'inici de la vida" i ha afegit que, "la major part d'aquest planeta és aigua, les persones som un 80% d'aigua, i a més a més, la música és líquida. La situació que estem vivint amb la pandèmia és canviant dia rere dia, i no hi ha res més variable que el líquid". També durant l'acte de presentació de Líquid, els assistents han pogut veure per primera vegada el videoclip multicàmera que es va enregistrar amb el single 'Plou a la Massana'. Tant aquest com els altres videoclips preparats per la banda de Juli Barrero s'estrenaran el pròxim 15 de gener.

El single 'Plou a la Massana' ha estat enregistrat a Madrid amb el productor musical Manu Chalud, reconegut al sector per haver treballat amb Carlos Baute i Marta Sánchez, i ser el responsable de temes guanyadors a Eurovisió Junior. Les altres cançons -'Dones d'aigua', 'Il·lumina el meu món' i 'Llei de vida'-, han estat enregistrades a Sant Vicenç de Castellet amb Miquel Coll, músic i productor musical per al cinema. El projecte compta amb un equip de directe 100% andorrà que treballa per exportar la música del país a Catalunya i sud de França.