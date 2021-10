La llanterna màgica de Sergi Buka arriba a la Casa Museu d’Areny-Plandolit

OrdinoLa llanterna màgica és una proposta del prestigiós il·lusionista Sergi Buka, que presenta al públic un espectacle en què es combinen la màgia i les ombres xineses amb la projecció d’imatges de llanterna màgica, per descobrir com era el cinema abans del cinema i reviure com els mags d’aquella època feien aparèixer fantasmes i espectres; il·lusions que farà aparèixer gràcies a materials originals dels segles XVIII i XIX. Aquest és l’espectacle que es podrà gaudir aquest dijous 7 d’octubre a la Casa Museu d’Areny-Plandolit, a les set, les vuit i les nou del vespre.

L’activitat és la primera proposta dins del programa previst per l’àrea de Museus i Monuments al voltant de l’exposició ‘Abracadabra: il·lusionisme i màgia a cal Plandolit’, que des del 25 de setembre es pot veure a l’Era del Raser, i posa al descobert una de les facetes més desconegudes d’aquesta nissaga, la relació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia.

Buka és l’únic llanternista en actiu a tot Espanya, i a tot el món els llanternistes en actiu que utilitzen llanternes màgiques i plaques de llanterna originals per fer espectacles es poden comptar amb els dits d’una mà. Ha guanyat alguns dels premis més prestigiosos del món de la màgia, com ara el premi Mandrake d’Or a l’originalitat l’any 2004 o el Gran Premi Nacional espanyol el 2002, i en aquest espectacle barreja tots els seus camps de coneixement. És un dels valors més sòlids i amb més projecció internacional de l’il·lusionisme actual.

L’entrada a l’activitat tindrà un cost de sis euros per persona, apta per a tots els públics. Per participar-hi és necessari adquirir-la en qualsevol dels museus del Govern.

Completen les propostes del mes en els museus de gestió estatal la visita teatralitzada 'Sumpta', el dissabte 9 a la Casa d’Areny-Plandolit; la conferència de l’historiador David Mas, el dijous 14 a Casa Rull, sota el lema ‘La història de Casa Rull, manual de supervivència’; l’itinerari medieval per Santa Coloma el dissabte 23 i la conferència de Júlia Fernàndez, una de les comissàries de l’exposició ‘Abracadabra: il·lusionisme i màgia a cal Plandolit’, amb el títol ‘Màgia al segle XIX i XX. Els Areny-Plandolit i els seus contemporanis’.